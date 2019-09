Kraft Heinz Company Aktie: Der neue CEO hat keinen Strategieplan für eine Trendwende vorgelegt

Weitere Suchergebnisse zu "Kraft Heinz Company":

Die Produkte von Kraft Heinz sind keine Selbstläufer mehr. Weil der Konzern auf das veränderte Konsumverhalten nicht reagiert hat, ging die Nachfrage zurück, die Produkte wurden zum Ladenhüter. Kraft Heinz steuerte mit Preissenkungen gegen, was wiederum die Margen belastete. Im Februar wurden dann Abschreibungen in Höhe von 15,4 Mrd $ vorgenommen. Gleichzeitig hatte die US-Börsenaufsicht eine Untersuchung wegen Unregelmäßigkeiten in den



