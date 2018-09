Kraft Heinz Company Aktie: Erwartungen übertroffen

Weitere Suchergebnisse zu "Kraft Heinz Company":

Auch wenn es auf den ersten Blick nicht so aussieht, die Halbjahreszahlen von Kraft Heinz waren besser als erwartet. Bei einem Umsatz leicht über Vorjahresniveau ging der Gewinn um 14,8% zurück. Belastet haben hohe Integrations- und Restrukturierungskosten sowie Abschreibungen. Auf bereinigter Basis ist der Gewinn um 3,8% gestiegen. Der Umsatzrückgang von 2,6% in den USA konnte durch Zuwächse in Kanada, Europa ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Volker Gelfarth.