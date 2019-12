Kraft Heinz Aktie: Das stand 2019 bei den Aktionären im Fokus!

Kraft Heinz rutschte im Jahr 2019 immer tiefer in die Krise. Schon im Februar schockte der Konzern die eigenen Anleger mit der Meldung brutaler Verluste, nachdem bei den eigenen Marken Abschreibungen in Höhe von 15,4 Milliarden USD getätigt werden mussten. Das ließ den Aktienkurs innerhalb von nur einem Tag um rund 27 Prozent in den Keller sinken.

Nichts zu machen?

