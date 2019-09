Kraft Heinz-Aktie: Wo geht die Reise hin?

Für die Aktie des US-amerikanischen Lebensmittelgiganten Kraft Heinz geht es bereits seit Mitte 2017 in südlicher Richtung. In diesem Jahr gab es weitere Tiefschläge. Nachdem das Unternehmen Abschreibungen am Goodwill und an immateriellen Vermögenswerten vorgenommen hatte, brach der Kurs um fast 30 Prozent ein. Nach den Halbjahreszahlen verlor die Aktie weiter an Wert und markierte Ende August bei 24,86 US-Dollar ein ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung