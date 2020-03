Kraft Heinz-Aktie: Wie sollten sich Anleger nun verhalten?

Die Aktie des amerikanischen Lebensmittelgiganten Kraft Heinz befindet sich seit Mitte Januar auf dem absteigenden Ast. Nach enttäuschenden Quartalszahlen, bei denen die Umsatzerwartungen deutlich verfehlt wurden, lag dies auch am schwachen Gesamtmarkt in der vergangenen Woche. Mitte Februar wurde bereits die 30,00-US-Dollar-Marke unterschritten, am letzten Freitag fiel der Kurs sogar unter die bei 25 USD verlaufende Unterstützung. Immerhin hat sich die ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



