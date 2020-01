Kraft Heinz-Aktie: Wie sollten sich Anleger nun verhalten?

Die Aktie von Kraft Heinz hat kein einfaches Jahr hinter sich. Im Februar war der Kurs massiv unter Druck geraten, nachdem das Unternehmen Abschreibungen am Goodwill und an immateriellen Vermögenswerten vorgenommen hat. Knapp oberhalb der 30,00-US-Dollar-Marke wurde der Abverkauf schließlich gestoppt und die Aktie schwenkte in eine Seitwärtsbewegung ein. Im Zuge der allgemeinen Marktturbulenzen kam im August aber erneut Abwärtsdruck auf ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



