Kraft Heinz Aktie: Wer hätte das für möglich gehalten?

Kraft Heinz, ein Unternehmen aus dem Markt "Verpackte Lebensmittel und Fleisch", notiert aktuell (Stand 23:23 Uhr) mit 38.46 USD ein wenig im Plus (+0.31 Prozent), die Heimatbörse des Unternehmens ist NASDAQ GS.

In einem komplexen Analyseprozess haben Analysten unseres Hauses Kraft Heinz auf Basis von insgesamt 8 Bewertungskriterien eingeschätzt. Sämtliche Einzelkriterien führen zu einer Einstufung als "Buy", "Hold" oder "Sell". Daraus errechnet sich in der abschließenden Gesamtbetrachtung eine generelle Einstufung der Aktie.

1. Fundamental: Das KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) beträgt aktuell 12,34 und liegt mit 73 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Nahrungsmittel) von 45,28. Die Aktie ist damit aus heutiger Sicht unterbewertet. Deshalb erhält Kraft Heinz auf dieser Stufe eine "Buy"-Bewertung.

2. Dividende: Wer aktuell in die Aktie von Kraft Heinz investiert, kann bei einer Dividendenrendite in Höhe von 4,16 % gegenüber dem Durchschnitt der Branche Nahrungsmittel einen Mehrertrag in Höhe von 1,77 Prozentpunkten erzielen. Damit fallen die Dividenden des Unternehmens höher aus, womit sich die Bewertung "Buy" für die Ausschüttungspolitik des Konzerns ergibt.

3. Analysteneinschätzung: Kraft Heinz erhielt in den vergangenen zwölf Monaten insgesamt 6 Analystenbewertungen.Die durchschnittliche Bewertung des Wertpapiers ist dabei "Hold" und setzt sich aus 1 "Buy"-, 4 "Hold"- und 1 "Sell"-Meinungen zusammen. Das sehen auch die Analysten so, welche erst kürzlich eine Bewertung für die Aktie abgegeben haben - die durchschnittliche Empfehlung für Kraft Heinz aus dem letzten Monat ist ebenfalls "Hold" (0 Buy, 1 Hold, 1 Sell). Aufgrund des Durchschnitts der Kursprognose von (39,5 USD für das Wertpapier ergibt sich ein Aufwärtspotential von 2,7 Prozent (ausgehend vom letzten Schlusskurs, 38,46 USD), folgt man der Meinung der Analysten. Dies stellt also eine "Hold"-Empfehlung dar. Kraft Heinz erhält für diesen Abschnitt in Summe damit eine "Hold"-Bewertung.

