Kraft Heinz Aktie: Warum dieser Analyst nach der 2-Tages-Rallye Raum für mehr Aufwärtsbewegung sieht!

Die Aktien des Lebensmittelgiganten Kraft Heinz Co (NASDAQ:KHC) sind innerhalb von zwei Tagen um 10% gestiegen und markieren damit die viertgrößte Zwei-Tages-Rallye der Geschichte. Michael Dick, Managing Director of Consumer and Retail Coverage bei Mizuho Securities, erläuterte in einem Handelsbericht vom Donnerstag, warum der Lebensmittelkonzern so viel Schwung erlebt.

Die Kraft Heinz-These

Die Kraft Heinz-These

Die Nettopositionierung unter den Fonds tendiert zu einer Untergewichtung der gesamten



