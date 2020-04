Kraft Heinz Aktie: Termin vormerken!

The Kraft Heinz Company (kurz „Kraft Heinz“) hat die Spendierhosen an: Das Unternehmen spendet laut eigenen Angaben 12 Mio. Dollar für Menschen weltweit, um gegen Hunger vorzugehen. Darunter ist zum Beispiel eine Spende von 6,6 Mio. Dollar an eine Organisation in den USA („largest hunger relief organization in the United States“). Damit konkretisiert Kraft Heinz eine Mitteilung vom vorigen Monat im ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung