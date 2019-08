Kraft Heinz-Aktie: Sollte man jetzt zugreifen?

Bei der Aktie des US-amerikanischen Lebensmittelgiganten Kraft Heinz ist auch weiterhin kein Boden in Sicht. Der Abwärtstrend bestimmt nun bereits seit Mitte 2017 das Kursgeschehen. Im Februar musste das Unternehmen Abschreibungen am Goodwill und an immateriellen Vermögenswerten vornehmen und gab die Aktie damit zum Abschuss frei. In der Folge büßte das Papier mehr als 27 Prozent an Wert ein.

