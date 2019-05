Kraft Heinz Aktie: Der Seitwärtstrend bleibt stabil!

Nach dem schlechten Zahlenwerk ging es für die Kraft Heinz Aktie massiv nach unten, von diesem Schreck hat sich der Kurs der Aktie nicht mehr erholt. Seitdem läuft die Aktie in einem stabilen Seitwärtstrend. Der RSI bewegt sich seit über einem Monat in der neutralen Zone ohne Hinweise auf einen Eintritt in eine extreme Zone. Die SMAs liegen weit über dem ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung