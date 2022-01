Kraft Heinz-Aktie: Neues Jahr, neues Glück?

Es ist schon lange her, dass die Kraft Heinz-Aktie ihre Anteilseigner so richtig begeistern konnte. Zwar befindet das Unternehmen sich in einer recht krisensicheren Branche, was sich seit Beginn der Corona-Pandemie auch als Vorteil erwiesen hat. Der Aktienkurs ging aber deutlich gemächlicher in die Höhe als bei manchem Konkurrenten.

In der zweiten Jahreshälfte 2021 präsentierte die Kraft Heinz-Aktie sich äußerst schwach und ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung