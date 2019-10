Kraft Heinz Aktie: Kurs stabilisiert sich weiter!

Kraft Heinz Aktie | ISIN:US5007541064 | WKN:A14TU4

Rund 2,5 Jahre ist dieses Wertpapier nun schon am Fallen, und zwar gewaltig. So mussten die Anleger in der Spitze über 70 % Kursverlust verbuchen. So wie es momentan aussieht, konnte sich der Aktienkurs stabilisieren. Um das positive Bild aufrechtzuerhalten, muss der Anteilschein nun weiter an Wert dazugewinnen. Zumindest zur 30 Euro Marke.



