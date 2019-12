Kraft Heinz Aktie: Kommt der Trend zu einem Ende?

Seit Monaten schleppt sich die Kraft Heinz Aktie in einem sehr langsamen Tempo aufwärts. Dieser Trend hält schon seit Ende August an. Der Trend wurde aber oftmals durch langanhaltende Korrekturen unterbrochen. Jedes Mal, bevor diese den Kurs zu einem Seitwärtstrend wechseln ließen, stieg die Aktie erneut an.

Kommt der Trend zu einem Ende?

Trotz des ständigen Hin und Her erkennt man aber, dass ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung