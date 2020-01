Kraft Heinz Aktie: Die Hoffnung stirbt zuletzt!

Anleger von Kraft Heinz hatten in der jüngeren Vergangenheit wenig zu lachen. Vor allem 2019 begab die Aktie des Unternehmens sich in eine steile Talfahrt, nachdem Abschreibungen in Milliardenhöhe anstanden. Im neuen Jahr könnte jedoch alles wieder besser laufen. Davon gehen jedenfalls einige Analysten aus, welche Kraft Heinz einen echten Turnaround zutrauen.

Jetzt ist Geduld gefragt!

Unmöglich ist ein Comeback der Kraft ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung