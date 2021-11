Kraft Heinz Aktie: Hier wird jetzt richtig Fahrt aufgenommen!

An der Heimatbörse NASDAQ GS notiert Kraft Heinz per 11.11.2021, 09:43 Uhr bei 37.49 USD. Kraft Heinz zählt zum Segment "Verpackte Lebensmittel und Fleisch".

Unsere Analysten haben Kraft Heinz nach 8 Kriterien bewertet. Dabei definiert jedes Kriterium eine "Buy", "Hold" oder "Sell"-Einschätzung. Die Gesamteinschätzung resultiert aus den Einzelergebnissen dieser Analyse.

1. Sentiment und Buzz: Wesentliche Veränderungen bei der Stimmungslage oder der Kommunikationsfrequenz lassen präzise Rückschlüsse über das aktuelle Bild einer Aktie in den sozialen Medien zu. Bei Kraft Heinz konnte in den vergangenen vier Wochen eine Aufhellung des Stimmungsbildes verzeichnet werden. Daher bewerten wir die Aktie herfür mit einem "Buy". Bei der Kommunikationsfrequenz wurde weder eine Zunahme noch eine Abnahme and Diskussionsbeiträgen festgestellt. Insgesamt erhält Kraft Heinz auf dieser Stufe daher eine "Buy"-Rating.

2. Dividende: Die Dividendenrendite misst das Verhältnis zwischen der Dividende und dem aktuellen Aktienkurs und wird üblicherweise in Prozent angegeben. Die aktuelle Dividendenrendite für Kraft Heinz beträgt bezogen auf das Kursniveau 4,23 Prozent und liegt mit 0,37 Prozent nur leicht unter dem Mittelwert (4,6) für diese Aktie. Kraft Heinz bekommt für diese Dividendenpolitik von unseren Analysten deshalb eine "Hold"-Bewertung.

3. Fundamental: Die Aktie von Kraft Heinz gilt nach dem Maßstab des Kurs-Gewinn-Verhältnisses (KGV) als unterbewertet. Denn: Das KGV liegt mit 12,79 insgesamt 73 Prozent niedriger als der Branchendurchschnitt im Segment "Nahrungsmittel", der 46,92 beträgt. Vor diesem Hintergrund erhält die Aktie aus Sicht der fundamentalen Analyse die Einstufung "Buy".