Kraft Heinz Aktie: Hier wird es jetzt wieder spannend!

Die Kraft-Heinz Aktie ist mit einem leichten Fall ins neue Jahr gestartet und ist derzeit in einer schlechten Verfassung. Derzeit bewegt sich die Aktie bei etwa 30 USD in einem Seitwärtstrend. Zuvor befand sich die Aktie in einem Abwärtstrend. Die Kraft-Heinz Aktie konnte sich in den letzten drei Monaten nur um rund 9 Prozent verbessern, obwohl Ende Oktober eine große Kurssteigerung ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung