Kraft Heinz-Aktie: Darum ist die Aktie einen Blick wert!

Die Aktie des US-amerikanischen Lebensmittelgiganten Kraft Heinz befindet sich bereits seit Juni 2017 in einem Abwärtstrend. In diesem Jahr nahm die Abwärtsdynamik noch einmal zu, nachdem das Unternehmen Abschreibungen am Goodwill und immateriellen Vermögenswerten tätigte. In der Folge brach der Kurs um fast 30 Prozent ein. Die Halbjahreszahlen wurden ebenfalls mit Verlusten quittiert, sodass der Anteilsschein Ende August beim Stand von ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung