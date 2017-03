Die Kraft der Gedanken - Viele Menschen unterschätzen ihre Selbstheilungskräfte (FOTO)

Baierbrunn (ots) -Gedanken und Gefühle können den Körper bei der Heilung vonKrankheiten unterstützen - Patienten sollten daher auch auf ihreSelbstheilungskräfte vertrauen. "Generell schätzen viele Menschenihre Selbstheilungskräfte heute aber eher zu gering ein", beklagt derDirektor des Instituts für Allgemeinmedizin der Goethe-Universität inFrankfurt, Professor Ferdinand M. Gerlach, im Gesundheitsmagazin"Apotheken Umschau". Für Gerlach gehört es zur Aufgabe des Arztes,den Rezeptblock öfter einmal beiseitezulassen. "Wir müssen denPatienten bei seiner Selbstheilung bestmöglich unterstützten." Ebensogut wie Pillen wirken häufig konkrete Ratschläge, Anteilnahme undZuspruch. Die Patienten wiederum sollten sich bewusst machen, dasssie ihre Gesundheit beeinflussen können. Neben Bewegung undausgewogener Ernährung gehört zu einem gesundheitsbewussten Lebenauch, die Kraftquellen der eigenen Seele zu suchen - kleine undgroße. Sie nähren Zuversicht und Vertrauen in die Kräfte des eigenenKörpers und stärken so gleichzeitig den inneren Arzt. Hat eineKrankheit diese Kraftquellen in Vergessenheit geraten lassen, kannein Therapeut dabei helfen, sie wiederzufinden.Diese Meldung ist nur mit Quellenangabe zur Veröffentlichung frei.Das Gesundheitsmagazin "Apotheken Umschau" 4/2017 A liegt in denmeisten Apotheken aus und wird ohne Zuzahlung zur Gesundheitsberatungan Kunden abgegeben.Pressekontakt:Sylvie RüdingerTel. 089 / 744 33 194Fax 089 / 744 33 459E-Mail: presse@wortundbildverlag.dewww.wortundbildverlag.deOriginal-Content von: Wort & Bild Verlag - Apotheken Umschau, übermittelt durch news aktuell