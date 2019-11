"Kraft des Evangeliums selbst ausstrahlen"/ Bedford-Strohm vor EKD-Synode zu aktuellen Herausforderungen in Kirche und Gesellschaft

Hannover (ots) - Für eine enge Verbindung von Frömmigkeit und gesellschaftlichemEngagement hat der Ratsvorsitzende Heinrich Bedford-Strohm zum Auftakt derTagung der Synode der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD) in Dresdengeworben."30 Jahre nach dem Fall der Mauer ist es gut, sich an die Quellen zu erinnern,die diese große geschichtliche Wende ermöglichten", so der EKD-Ratsvorsitzende.Die Kirchen in der DDR hätten den Glauben nicht mit religiöser Innerlichkeitverwechselt, sondern das Beten, das Tun des Gerechten und das Warten auf GottesZeit als untrennbar zusammengehöriges Zeugnis des Glaubens verstanden. "DasEvangelium und die Kirche, die es weitergibt, haben auch heute viel mehr Kraftals wir es selbst manchmal glauben. Das sollten wir in der Zukunft noch vielbesser zeigen", so Bedford-Strohm.Um Menschen künftig für die Kirche gewinnen oder zurückgewinnen zu können,brauche es neben einem selbstkritischen Blick auf gegenwärtiges kirchlichesHandeln und die Strukturen deshalb "auch eine geistliche Erneuerung als Basisdafür, dass wir die im Glauben gegründete Liebe und Hoffnung, von der wirsprechen, selbst ausstrahlen. Das gilt für die Kirchenleitung genauso wie füralle Glieder der Kirche. Überall in Deutschland haben sich Christinnen undChristen auf den Weg gemacht, die im Evangelium gegründete Ausstrahlungskraftunserer Kirche für die Zukunft so nachhaltig wie möglich zu stärken. Denn dieZukunft der Kirche entscheidet sich nicht an ihren Mitgliedschaftszahlen,sondern an ihrer im Evangelium gegründeten Ausstrahlungskraft", so derRatsvorsitzende.Die Themen Gerechtigkeit, Frieden und Bewahrung der Schöpfung, hätten nichts anAktualität verloren. So sei die Friedensethik, die das Schwerpunktthema derdiesjährigen Synodentagung in Dresden bildet, aktueller denn je: "Mit dem Endeder Ost-West-Konfrontation vor 30 Jahren sahen viele von uns die Chance auffriedlichere Zeiten gekommen. Diese Hoffnung ist nicht in Erfüllung gegangen",sagte der Ratsvorsitzende. Die gegenwärtige Situation im Norden Syriens nach demvölkerrechtswidrigen Einmarsch der Türkei sei "eine Niederlage einer an Rechtund Ethik orientierten internationalen Politik. Die Ohnmacht, die viele von uns,mich eingeschlossen, dabei empfinden, ist ein Anlass mehr, mit Dringlichkeitfriedensethische Konzepte zu entwickeln, die in einer solchen SituationOrientierung für konkretes Handeln geben können."Als besonders dringliche gesellschaftliche Herausforderung hob Bedford-Strohm inseinem Ratsbericht vor der Synode das Engagement gegen den Klimawandel hervor.Am jüngsten Sonderbericht des Klimarates, der vor einem möglichen Anstieg desMeeresspiegels um mehr als einen Meter und dem Verlust von Arten undLebensräumen warnte, seien mehr als 100 renommierte Wissenschaftler beteiligtgewesen und fast 7000 wissenschaftliche Studien und Publikationen ausgewertetworden: "Wer das ignoriert oder als bloße 'Meinung' abtut, leidet unterRealitätsverweigerung und verabschiedet sich aus einer ernsthaftendemokratischen Debatte, so der Ratsvorsitzende. Zugleich hätten jedoch auch diepositiven Gegenkräfte eine völlig neue Dynamik gewonnen: "Es könnte sein, dasswir nun tatsächlich an der Schwelle der Großen Transformation stehen, von derauch in den Papieren und Stellungnahmen der Kirchen seit Jahren die Rede war."Das Klimapaket der Bundesregierung reiche aber nicht aus. Nicht nur zahlreicheKlimawissenschaftler, sondern auch viele Ökonomen unterschiedlicher Schulenhätten deutlich gemacht, dass der jetzt vorgesehene Einstieg in dieCO2-Bepreisung noch keine nennenswerte Lenkungswirkung erzeuge. "Warum bleibtdie Politik an dieser so wichtigen Stelle hinter der gesellschaftlichenBereitschaft zur Veränderung zurück?", fragte der Ratsvorsitzende. "Es wäre einZeichen von Größe, wenn die Bundesregierung diese gesellschaftliche Dynamikwahrnehmen, auf sie reagieren, sie nutzen und ihr Klimapaket deutlichnachbessern würde."In seinem Ratsbericht ging Bedford-Strohm auch auf das Engagement derevangelischen Kirche für die Seenotrettung ein: "Seit Jahren warten wir aufüberzeugende Lösungen der europäischen Regierungen. Auch die EKD-Synode hatwiederholt gefordert, legale und sichere Zugangswege für Schutzsuchende zueröffnen, ein solidarisches Verteilsystem in Europa zu schaffen, faireAsylverfahren zu gewährleisten. An all diesen Forderungen halten wir weiterfest." Zugleich bekräftigte Bedford-Strohm den Beschluss des Rates der EKD sich in einem breiten gesellschaftlichen Bündnis für ein zusätzliches Schiff für die Seenotrettung im Mittelmeer einzusetzen: Eine entsprechende Spendenkampagne des Bündnisses werde Anfang Dezember unter dem hashtag #wirschickeneinSchiff gestartet.

Der gesamte mündliche Bericht des Ratsvorsitzenden, Landesbischof Heinrich Bedford-Strohm, ist abrufbar unter www.ekd.de/ratsbericht2019.

Aktuelles zur Synode auch auf Facebook: www.facebook.de/ekd.de

Dresden, 10. November 2019 Über die Synode der EKD: Die Synode der EKD ist neben Rat und Kirchenkonferenz eines der drei Leitungsorgane der EKD. Sie tagt vom 10. bis 13. November in Dresden. Nach der Grundordnung der EKD besteht die 12. Synode aus 120 Mitgliedern. Zu den Aufgaben der Synode zählen die Erarbeitung von Kundgebungen und Beschlüssen zu Fragen der Zeit sowie die Begleitung der Arbeit des Rates der EKD durch Richtlinien. Die Synode berät und beschließt aber auch den Haushalt und die Kirchengesetze. Geleitet wird die Synode vom Präsidium unter dem Vorsitz von Präses Irmgard Schwaetzer. Sie ist zugleich Mitglied des 15-köpfigen Rates der EKD. Vorsitzender des Rates der EKD ist Landesbischof Heinrich Bedford-Strohm. Die EKD ist die Gemeinschaft von 20 lutherischen, reformierten und unierten Landeskirchen. 21,1 Millionen evangelische Christinnen und Christen in Deutschland gehören zu einer der rund 14.000 Kirchengemeinden.