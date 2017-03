BERLIN (dts Nachrichtenagentur) - Die nordrhein-westfälische Ministerpräsidentin Hannelore Kraft (SPD) wertet es als "positives Signal", dass die Türkei die Auftritte türkischer Minister in Deutschland vor dem Verfassungsreferendum gestoppt hat. "Wir haben mehrfach deutlich gemacht, dass wir keinen türkischen Wahlkampf hier in Nordrhein-Westfalen haben wollen", sagte Kraft dem "Kölner Stadt-Anzeiger" (Mittwochsausgabe). Zuvor hatte die Koordinierungsstelle der türkischen Regierungspartei AKP im Ausland mitgeteilt, dass es vor dem Verfassungsreferendum in der Türkei am 16. April keine weiteren Auftritte türkischer Minister und Abgeordneter in Deutschland geben werde.

Gründe wurden zunächst nicht genannt.

