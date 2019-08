Kräutertee statt Verdauungsschnaps

Baierbrunn (ots) - Schnaps gilt noch immer als Hausmittel beiMagenproblemen - zu Unrecht. "Von hochprozentigenAlkohol-Kräuter-Präparaten oder Verdauungsschnaps rate ich ab",betont Evelyn Schulz-Geldmacher, Apothekerin in Borken, imApothekenmagazin "Diabetes Ratgeber". "Alkohol verzögert dieMagenentleerung." Menschen mit Diabetes drohen zudemUnterzuckerungen. Bei Völlegefühl empfiehlt Schulz-Geldmacherstattdessen Tees oder Tinkturen mit Heilkräutern, "welche dieVerdauung beeinflussen".Grundsätzlich sollte man der Apothekerin zufolge beiwiederkehrenden oder stärkeren Magenbeschwerden und in Zweifelsfällenimmer zum Arzt. "In anderen Fällen berate ich die Kunden zurezeptfreien Medikamenten." Ihre Empfehlung richte sich dabei nachdem individuellen Problem. "Bei Sodbrennen helfen Arzneien, die dieMagensäure binden oder ihre Produktion blockieren." MancheBetroffenen fühlten sich besser, wenn sie Verdauungsenzyme einnehmen."Krampflösende Wirkstoffe helfen vor allem, wenn Magenbeschwerden beiStress auftreten."Im aktuellen "Diabetes Ratgeber" erklären Experten, warum hinterÜbelkeit, Bauchschmerzen und Verdauungsproblemen auch der Diabetesstecken kann - und was hilft, damit man sich wieder wohlfühlt.Diese Meldung ist nur mit Quellenangabe zur Veröffentlichung frei.Das Apothekenmagazin "Diabetes Ratgeber" 8/2019 liegt aktuell in denmeisten Apotheken aus.Pressekontakt:Katharina Neff-NeudertTel. 089 / 744 33 360Fax 089 / 744 33 459E-Mail: presse@wortundbildverlag.dewww.wortundbildverlag.deOriginal-Content von: Wort & Bild Verlag - Gesundheitsmeldungen, übermittelt durch news aktuell