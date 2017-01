Kräftiger Umsatzsprung für Alibaba im Weihnachtsquartal

Weitere Suchergebnisse zu "Alibaba Group Holding Ltd.":

PEKING (dpa-AFX) - Das Geschäft der chinesischen Handelsplattform Alibaba ist im vergangenen Weihnachtsquartal kräftig gewachsen.



Der Umsatz sprang im Jahresvergleich um 54 Prozent auf 53,25 Milliarden Yuan (7,2 Mrd Euro) hoch, wie Alibaba am Dienstag mitteilte. In China fällt in das Vierteljahr der "Singles Day" am 11. November - ein zentraler Shopping-Tag. Die Zahl der monatlich aktiven Käufer auf mobilen Geräten stieg um ein Viertel auf 493 Millionen. Unterm Strich verdiente Alibaba 17,8 Milliarden Yuan (2,4 Mrd Euro) nach 12,5 Milliarden Yuan ein Jahr zuvor./so/DP/tos