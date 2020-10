Kräftiger Kursanstieg bei Steinhoff!

Steinhoff spielt heute seine ganze Stärke aus und beginnt die Sitzung mit einem massiven Anstieg. Denn die Aktie verzeichnet aktuell ein Plus von rund vier Prozent. Durch diesen Rücksetzer sind die Anteilsscheine jetzt für 0,05 EUR zu haben. Ist das der Beginn der nächsten Aufwärtsbewegung oder nur ein Tropfen auf den heißen Stein?

Die übergeordnete Technik hellt sich mit dieser Rallye spürbar auf. Weil sich die Aktie durch dieses Plus mit großen Sprüngen aufmacht in Richtung Entscheidungsbereich. Mittlerweile reicht ein weiterer Anstieg von rund sieben Prozent für den Sprung auf ein neues 4-Wochen-Hoch. Bei 0,05 EUR liegt dieser obere Wendepunkt. Wir können uns also auf einen packenden Zweikampf zwischen Bullen und Bären einstellen.

Wenn Sie die 200-Tage-Linie betrachten, müssten Sie allen langfristig arbeitenden Investoren warnen. Aus diesem Blickwinkel ist nämlich eine weitere Rallye unwahrscheinlich, weil der Indikator bei 0,05 EUR steht. Aber selbst wenn die übergeordneten Trends nach unten zeigen, gibt es Tage mit kräftigen Kursgewinnen, wie der heutige Tag eindrucksvoll unter Beweis stellt.

