Kräftiger Kursanstieg bei Schaeffler!

Die Bullen schwingen heute bei Schaeffler eindeutig das Zepter. Denn die Aktie kann aktuell ein Plus von rund zwei Prozent vorzeigen. Für einen Anteilsschein müssen damit nun 5,97 EUR hingelegt werden. Reißen die Bullen nun alles an sich oder ist in den nächsten Tagen Vorsicht geboten?

Die Ausgangslage bleibt trotz des Anstiegs kritisch. Da die Aktie nun jederzeit eine wichtige Haltezone unterkreuzen kann. Dieser Wendepunkt liegt bei 5,36 EUR. Bei Schaeffler geht es jetzt also besonders hoch her!

Anleger, die eher düstere Zukunftsaussichten sehen, haben die durch die gestiegenen Notierungen jetzt eine tolle Einstiegschance auf der Baisse-Seite. Denn die gestiegenen Preise bieten allen Putkäufer oder Leerverkäufer einen ordentlichen Discount. Schaeffler-Aktionäre sehen sich dagegen in ihrer Einschätzung bestätigt.

