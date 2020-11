Kräftiger Kursanstieg bei SLM Solutions!

Mit einem kräftigen Anstieg begeht SLM Solutions den heutigen Handelstag. Denn die Aktie kann aktuell ein Plus von rund acht Prozent vorzeigen. Damit stellt sich der Preis nun auf 14,30 EUR. War das der Auftakt einer neuen Rallye oder nur ein kurzes Aufbäumen?

Diese Rallye lässt die mittelfristige Technik in besonderem Licht da stehen. Denn der nächste wichtige Widerstand ist in Reichweite. Schließlich verbleibt nur noch ein Katzensprung von rund sechs Prozent, um neue Monatshochs zu erklimmen. Dieser Hochpunkt verläuft bei 15,18 EUR. Anleger sollten SLM Solutions also unbedingt im Auge behalten.

Investoren, die an die langfristige Perspektive denken, bekommen derzeit durch den 200er-Durchschnittskurs Bestätigung. Denn demnach sind für SLM Solutions Aufwärtstrends zu unterstellen, weil sich dieser Mittelwert aktuell bei 8,76 EUR eingependelt hat. Die heutige Rallye ist also ein eindrucksvoller Beleg, wie heftig die Kurse innerhalb langfristiger Aufwärtstrends explodieren können.

