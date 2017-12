Kräftige Umsatzsteigerung bei der Allianz SE!

Weitere Suchergebnisse zu "Allianz":

die Allianz Deutschland hat im 1. Halbjahr den Umsatz um 7,8% auf 18,2 Mrd € kräftig gesteigert. Den größten Zuwachs gab es in der Lebensversicherungssparte. Die Prämieneinnahmen legten um 13,2% auf 10,1 Mrd € zu. Damit stemmt sich die Traditionssparte erfolgreich gegen den negativen Markttrend. Denn im laufenden Jahr rechnet die Branche mit einem Rückgang von 0,5% bei den Prämien, nachdem diese bereits im vergangenen Jahr um 1,7% sanken.

Die Allianz investiert kräftig in die Digitalisierung

Der Erfolg der Allianz im Lebensversicherungsgeschäft hängt vor allem mit der starken Kapitalausstattung zusammen. Mit einer Solvenzquote von 379% ist genügend Kapital für das weitere Wachstum vorhanden. Die Untergrenze der Finanzaufsicht liegt bei nur 100%. Der Konzern verfügt über eine Solvenzquote von 212%. In der Unfallund Sachversicherung – dazu zählt die KfzHaftpflicht – fiel das Wachstum mit 1,8% geringer aus. Ein langjähriges Ärgernis für die Allianz ist, dass in der Autoversicherung die HUK-Coburg Marktführer ist.

Im Oktober will die Allianz eine neue Kfz-Versicherung auf den Markt bringen. Die Allianz investiert kräftig in die Digitalisierung. Daran beteiligt ist auch die Allianz Deutschland, doch deren Chef will den traditionellen Vertrieb über Versicherungsvertreter nicht aufgeben. Auf jeden Vertragsabschluss im Internet kommen laut Allianz 10 weitere Kunden, die über die Website einen Vermittler suchen und sich über diesen versichern.

Ein Beitrag von Volker Gelfarth.