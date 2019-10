Kräftige Kursgewinne im DAX - SAP legt fast 10 Prozent zu

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

FRANKFURT/MAIN (dts Nachrichtenagentur) - Kaufrausch zum Wochenausklang an den deutschen Börsen: Der DAX wurde zum Xetra-Handelsschluss mit 12.511,65 Punkten berechnet, ein Plus in Höhe von 2,86 Prozent im Vergleich zum Vortagesschluss. Dabei waren alle Augen am Freitag auf US-Präsident Donald Trump gerichtet, der sich positiv über die Verhandlungen mit China geäußert hatte. Ein "Deal" im Handelsstreit scheint nun wieder wahrscheinlicher.

Und auch im Brexit-Streit gab es Signale der Entspannung: Die Europäische Union hat eine neue Verhandlungsrunde mit Großbritannien gestartet. Der Finanzmarkt hofft, dass noch ein geregelter Austritt Großbritanniens gelingen könnte. Allen voran war die SAP-Aktie am Freitag mit einem Plus von fast zehn Prozent bis kurz vor Handelsende deutlicher Spitzenreiter. Nach dem Rücktritt von Bill McDermott signalisierten die beiden Nachfolger an der Unternehmensspitze, Jennifer Morgan und Christian Klein, Stabilität: "Wir werden Kontinuität walten lassen, was unsere Strategie und die Ausrichtung der SAP angeht", sagte der neue SAP-Co-Chef Christian Klein am Freitag dem Fernsehsender n-tv. Aber auch Volkswagen, Covestro, Deutsche Bank und Infineon waren bis kurz vor Handelsende über vier Prozent im Plus - ein zuletzt selten gesehener Zugewinn. Aktien von Beiersdorf, Vonovia und RWE hatten nichts von dem Kursfeuerwerk, sie ließen gegen den Trend bis kurz vor Handelsende sogar nach. Die europäische Gemeinschaftswährung tendierte am Freitagnachmittag stärker. Ein Euro kostete 1,1057 US-Dollar (+0,44 Prozent).

Foto: über dts Nachrichtenagentur