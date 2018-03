"Kräfte bündeln für eine bessere Schmerzversorgung" - Präsidenten der wichtigsten Fachgesellschaften trafen sich beim Deutschen Schmerz- und Palliativtag 2018

Berlin / Frankfurt (ots) - Trotz aller Erfolge in den letztenJahren - die Versorgung von Schmerzpatienten ist in Deutschland immernoch nicht ausreichend. Verbesserungen können nur eintreten, wenn dieFachgesellschaften an einem Strang ziehen und ihre Kräfte bündeln.Erstmalig trafen sich am 10. März 2018 im Rahmen des 29. Schmerz- undPalliativtags die Präsidenten der drei großen SchmerzgesellschaftenDeutsche Gesellschaft für Schmerzmedizin (DGS) e.V., Berufsverbandder Ärzte und Psychologischen Psychotherapeuten in der Schmerz- undPalliativmedizin in Deutschland (BVSD) e.V. und DeutscheSchmerzgesellschaft (DSG) e.V. mit dem Ziel: Probleme und künftigeAufgaben identifizieren und gemeinsam an Lösungen arbeiten.Es kann als eine "Sternstunde" in der Geschichte der dreiFachgesellschaften gelten: Sich trotz aller Differenzen auf dieGemeinsamkeiten besinnen und unabhängig von Verbandsgrenzen für einebessere Schmerzversorgung an einem Strang ziehen - das war jahrelangnicht möglich. Zu unterschiedlich die Historie in der Entstehung, zuunterschiedlich die Schwerpunkte in der Arbeit und Art der Umsetzung.Nun sollen in einer gemeinsamen Initiative sowohl die Interessen derSchmerzpatienten als auch der Schmerzmediziner nachhaltiger vertretenwerden, auch auf politischer Ebene.Mit einer Stimme sprechen"Wichtig ist, dass wir trotz unserer unterschiedlichenHerangehensweisen nach Außen hin mit einer Stimme sprechen und unseregemeinsamen Ziele mit gebündelter Kraft verfolgen", erklärte der neueDGS-Präsident Dr. Johannes Horlemann. Auch der Präsident derDeutschen Schmerzgesellschaft Prof. Dr. Martin Schmelz begrüßt dengemeinsamen Vorstoß: "Jeder Mensch hat das Recht auf eine angemesseneSchmerzlinderung. Gemeinsam können wir die Herausforderungen meisternund die Schmerzversorgung verbessern."Die dringendsten Aufgaben, darin waren sich alle drei Präsidentenbei dieser ersten Bestandsaufnahme einig, liegen in der Verbesserungder Schmerzversorgung in der Breite und in der Sicherung der Praxenbzw. des Nachwuchses durch eine attraktivere Gestaltung desFachgebiets. Dazu gehört unter anderem, die Arbeit in diesemFachgebiet besser zu entlohnen, bürokratische Hürden bei Zulassungenund Prüfungen abzubauen und eine Bedarfsplanung einzufordern. "DieSicherung der Bedarfsplanung funktioniert nur über denFacharzt-Status", ist sich BVSD-Präsident Prof. Dr. Joachim Nadstaweksicher. Wie auch in der Palliativmedizin besteht schon lange dieForderung nach einem eigenen Facharzt, der die Zersplitterung derFachgebiete aufhebt. Hier gilt es laut PD Dr. Michael Überall,Präsident der Deutschen Schmerzliga e.V., der die Diskussionsrundemoderierte, auch Vorurteile abzubauen. "Schmerztherapeuten nehmenniemandem die Patienten weg, sie behandeln diejenigen, bei denenandere mit ihrem Teilgebiet nicht mehr weiterkommen. Da werden wirauch an unserer Kommunikation arbeiten müssen."Pressekontakt:GeschäftsstelleDeutsche Gesellschaft für Schmerzmedizin e.V.Lennéstraße 9 · 10785 BerlinTel. 030-8562188-0 · Fax 030-22185342info@dgschmerzmedizin.dewww.dgschmerzmedizin.dePressekontaktSelinka/Schmitz Public Relations GmbHNicole ZeunerWeinsbergstr. 118a · 50823 KölnTel. 0221-94999-80 · Fax 0221-94999-79nicole.zeuner@selinka-schmitz-pr.deOriginal-Content von: Deutsche Gesellschaft für Schmerzmedizin e.V., übermittelt durch news aktuell