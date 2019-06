Stuttgart (ots) -"Zur Sache Baden-Württemberg", das landespolitische Magazin desSWR, Donnerstag, 27. Juni 2019, 20:15 Uhr, SWR Fernsehen inBaden-Württemberg / Moderation Stefanie GermannAuto-Poser lassen ihre Autos gerne klingen wie ein Düsenjet beimStart. Das sorgt bei Anwohner*innen für Dauerstress. In Mannheim gehtdie Anti-Poser-Einheit der Polizei deshalb rigoros gegen dieKrachmacher vor. Ihre Methoden zeigt das landespolitische Magazin"Zur Sache Baden-Württemberg" im SWR Fernsehen am Donnerstag, 27.Juni 2019, von 20:15 bis 21 Uhr.Weitere geplante Themen:Arzneimittel nicht lieferbar - auf Kosten unserer Gesundheit?Viele Schmerzmittel, Antibiotika oder Impfstoffe sind zurzeit nichtlieferbar. Die Folgen sind unter Umständen dramatisch: Ärzte müssenihre Patient*innen mühsam auf andere Medikamente umstellen undteilweise sogar Operationen verschieben. Die gemeldetenLieferengpässe haben in den vergangenen Jahren stark zugenommen: 2014waren 27 Produkte zeitweise nicht lieferbar, im vergangenen Jahrwaren es 264. Wer ist für den Mangel verantwortlich? Liegt es an derTatsache, dass weltweit nur noch drei Unternehmen die wichtigstenWirkstoffe herstellen? Oder an den Rabattverträgen der gesetzlichenKrankenkassen, die die Hersteller zur Produktion in Billiglohnländernzwingen? Gast im Studio ist der Gesundheitsökonom Stefan Greß von derHochschule Fulda.Vor Ort - beim ArztChristian Riethe ist Hausarzt in Bopfingen und behandelt mehr als200 Patient*innen, deren Medikament zur Blutdrucksenkung plötzlichnicht mehr lieferbar war. Viele hatten große Probleme mit derUmstellung auf ein neues Medikament. Reporterin Alix Koch trifftPatienten, die ihre Bedenken schildern und besucht die Apotheke desUniklinikums Freiburg. Dort kämpfen die Apotheker mit denLieferengpässen für Arzneimittel und suchen zum Teil auf der ganzenWelt nach Ersatz.Begehrte Knolle - auf der Suche nach den verschwundenen OrchideenTaubergießen, Burladingen, zuletzt Tübingen - an verschiedenenOrten im Land verschwinden seltene, in Baden-Württemberg heimischeund streng geschützte Wildorchideen. Zurück bleiben abgetrennteStängel, frustrierte Naturschützer und offene Fragen. Stammen imInternet gehandelte Orchideenknollen aus den Naturschutzgebieten imLand? Wer steckt dahinter, Orchideenhändler, eine Potenzmittel-Mafiaoder Wildschweine?Kampf gegen Kilos - hilft eine Zuckersteuer?Vor fünf Jahren wog Susanne Schmidt-Reinisch ausLeinfelden-Echterdingen noch 238 Kilogramm. Mit Hilfe einerMagenverkleinerung und gesunder Ernährung hat sie 150 Kiloabgenommen. Von der Politik fordert sie klare Vorgaben für dieLebensmittelindustrie, etwa eine Zuckersteuer und ein Werbeverbot fürSüßigkeiten. Schließlich ist fast jeder sechste Deutsche krankhaftdick.Häme und Hetze - der Kampf gegen Hasskommentare im NetzDer Stuttgarter Stadtrat Luigi Pantisano (SÖS Linke Plus) erlebtregelmäßig Beleidigungen und Bedrohungen, sowohl virtuell als auch inder realen Welt. Zwei Mal haben Unbekannte Drohbriefe per Postgeschickt. Eine Anzeige bei der Polizei brachte bisher kaumErgebnisse. Dass es auch anders geht, zeigt die Polizei Heilbronn.Nachdem sie auf Facebook teilweise massiv beschimpft wurde, konntendank akribischer Ermittlungen 30 Strafbefehle und Geldstrafen in Höhevon insgesamt 47.000 Euro verhängt werden."Zur Sache Baden-Württemberg"Das SWR Politikmagazin "Zur Sache Baden-Württemberg" mit StefanieGermann berichtet über die Themen, die das Land bewegen.Vor-Ort-Reportagen, Hintergrundfilme, Studiointerviews undSatirebeiträge lassen politische Zusammenhänge verständlich werden.In der "Wohnzimmer-Konferenz" diskutieren jeden Donnerstag dreiBaden-Württemberger*innen via Webcam von ihrem Wohnzimmer aus liveüber aktuelle politische Themen. Das letzte Wort bleibt demMinisterpräsidenten des Landes vorbehalten - computeranimiert und mitder Stimme des SWR3 Comedychefs Andreas Müller.Informationen, kostenloses Bildmaterial und weiterführende Linksunter http://swr.li/zur-sache-bw-auto-poserNach der Ausstrahlung sind die Sendung und deren einzelne Beiträgeunter www.ARDMediathek.de und www.SWR.de/zur-sache-baden-wuerttembergzu sehen.Pressefotos bei www.ARD-foto.de.Pressekontakt:Katja Matschinski, 0711 929 11063, katja.matschinski@SWR.deOriginal-Content von: SWR - Südwestrundfunk, übermittelt durch news aktuell