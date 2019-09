Krabben-Festival in Gaochun eröffnet: Krabben fangen für eine gute Ernte

Nanjing, China (ots/PRNewswire) - "Die Krabben kommen!" Mit diesemRuf startete am 21. September offiziell der Krabbenfang amGucheng-See in Gaochun, womit auch die Eröffnungsveranstaltung des19. China Gaochun Gucheng Lake Crab Festival eingeläutet wurde, wiees die Abteilung für Öffentlichkeitsarbeit des Nanjing-GaochunBezirkskomitees bekannt gab.Gaochun, das den südlichen Ausläufer von Nanjing in der ProvinzJiangsu bildet, ist eine der nationalen Umweltzonen. Die Stadt istdie erste internationale "Slow City" in China und hier befindet sichauch der chinesische Sitz der internationalen "Slow City"-Bewegung.Die Stadt verfügt in ökologischer Hinsicht über idealeVoraussetzungen mit einer Mischung aus "30 Prozent Bergen, 20 ProzentWasserflächen und 50 Prozent Feldern". Die großartige natürlicheUmgebung von Gaochun bietet seinen Bewohnern alle Bedingungen, umreich zu werden.Die Menschen in Gaochun haben bereits Anfang der 1990er Jahre mitder Krabbenzucht begonnen. Im Laufe der Zeit hat sich dieKrabbenindustrie zu einer prägenden Branche entwickelt, die für hoheEinkommen sorgte und zu einem wichtigen Bestandteil derwirtschaftlichen Entwicklung von Gaochun wurde. In den vergangenenJahren hat sich Gaochun aktiv um eine groß angelegte, ökologische undwissenschaftliche Entwicklung der Krabbenzucht sowie einetechnikgestützte Krabbenzucht bemüht. Und die Stadt hat sich um dieFörderung von mehr Effizienz in der Landwirtschaft und um dieEinkommen der Landwirte gekümmert.In den letzten Jahren hat Gaochun eine Reform zur "Verteilung vonMacht, Optimierung der Verwaltung und von Behördendiensten"vorangebracht und mit Sorgfalt das Service-Netz für "Genehmigungenunter einem Dach, ein Team für die Strafverfolgung, ein Netzwerk fürDienstleistungen, eine Plattform für die Kreditvergabe" aufgebaut.Damit will die Stadt das Umfeld für Genehmigungen, fürDienstleistungen und für die Entwicklung umfassend optimieren.Gaochun schöpft die vor Ort gegebene Vorteile durch die Anbindungan das südliche Jiangsu und das südliche Anhui voll aus und nutzt dieEntwicklungszone und seine Stellung als internationale "Slow City"als Aushängeschilder, um intelligente High-End-Produktionsbetriebe,Unternehmen für Biomedizin- und Medizintechnik, fürEnergiespeicherung und Umweltschutz, aus der Kultur- undGesundheitsbranche sowie Betriebe für ökologische Landwirtschaft, dieim "3+2"-Bereich führend sind, hier anzusiedeln. Gleichzeitig hatGaochun den Aufbau einer nationalen, sämtliche Gebiete umfassendenTourismuszone und von Fremdenverkehrsorten von nationaler Bedeutunggefördert. Hierbei wurden die ökologischen und kulturellen Ressourcender Landschaft von Gaochun eingebunden, der Zustand der Gebäude fürBürgerdienste und für den öffentlichen Dienst umfassend verbessert,die Bereiche "Tourismus +" und "+ Tourismus" energischweiterentwickelt und die Entwicklung des Kulturtourismus auf hohemQualitätsniveau vorangebracht. Es lohnt sich, sich auf die Zukunftvon Gaochun zu freuen.Pressekontakt:Frau Shen+86-10-63074558Original-Content von: The Publicity Department of Nanjing Gaochun District Committee, übermittelt durch news aktuell