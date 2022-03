Kps Aktie: Das ist Wahnsinn!

Weitere Suchergebnisse zu "KPS":

An der Börse Xetra notiert die Aktie Kps am 10.03.2022, 07:57 Uhr, mit dem Kurs von 4.14 EUR. Die Aktie der Kps wird dem Segment "IT-Beratung und andere Dienstleistungen" zugeordnet.

Wie Kps derzeit einzuschätzen ist, ergibt sich aus einer mehrstufigen Analyse. Dabei haben wir 7 Kategorien ausgewählt, die jeweils zum Ergebnis "Buy", "Hold" oder "Sell" führen. Diese Ergebnisse werden schlussendlich zum Gesamtergebnis konsolidiert.

1. Dividende: Kps hat mit einer Dividendenrendite von 4,41 Prozent momentan einen höheren Wert als der Branchendurchschnitt (1.74%). Die Differenz zu vergleichbaren Werten aus der "IT-Dienstleistungen"-Branche beträgt +2,67. Aufgrund dieser Konstellation erhält die Kps-Aktie in dieser Kategorie eine "Buy"-Bewertung.

2. Fundamental: Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist eine wichtige Kennzahl zur Beurteilung der Ertragskraft und -entwicklung eines Unternehmens im Vergleich zu einem oder mehreren anderen. Bei Kps beträgt das aktuelle KGV 18,79. Vergleichbare Unternehmen aus der Branche "IT-Dienstleistungen" haben im Durchschnitt ein KGV von 63,79. Kps ist aus fundamentalen Gesichtspunkten damit Stand heute unterbewertet. Die Aktie erhält von der Redaktion in dieser Kategorie daher eine "Buy"-Einschätzung.

3. Branchenvergleich Aktienkurs: Kps erzielte in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von -20,23 Prozent. Ähnliche Aktien aus der "IT-Dienstleistungen"-Branche sind im Durchschnitt um 39,96 Prozent gestiegen, was eine Underperformance von -60,19 Prozent im Branchenvergleich für Kps bedeutet. Der "Informationstechnologie"-Sektor hatte eine mittlere Rendite von 34,48 Prozent im letzten Jahr. Kps lag 54,72 Prozent unter diesem Durchschnittswert. Die Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt zu einem "Sell"-Rating in dieser Kategorie.