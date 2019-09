KoufuWie geht’s weiter, ?

Die vorliegende Analyse beschäftigt sich mit der Aktie Koufu, die im Segment "Restaurants" geführt wird. Die Aktie notiert im Handel am 10.09.2019, 18:32 Uhr, an ihrer Heimatbörse Singapore mit 0.76 SGD.

Diese Aktie haben wir in 7 Punkten analysiert und mit der Einschätzung "Buy", "Hold" bzw. "Sell" versehen. Am Ende der Analyse finden Sie die daraus resultierende Gesamtbewertung.

1. Dividende: Wer aktuell in die Aktie von Koufu investiert, kann bei einer Dividendenrendite in Höhe von 1,36 % gegenüber dem Durchschnitt der Branche Hotels Restaurants und Freizeit einen geringeren Ertrag in Höhe von 1,54 Prozentpunkten erzielen. Damit fallen die Dividenden des Unternehmens niedriger aus, womit sich die Bewertung "Sell" für die Ausschüttungspolitik des Konzerns ergibt.

2. Technische Analyse: Auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses ist die Koufu derzeit ein "Buy". Denn der GD200 des Wertes verläuft in Höhe von 0,69 SGD, womit der Kurs der Aktie (0.755 SGD) um +9,42 Prozent über diesem Trendsignal verläuft. Dies entspricht der Einstufung als "Buy". Auf Basis der vergangenen 50 Tage ergibt sich ein gleitender Durchschnittskurs (GD50) von 0,73 SGD. Dies wiederum entspricht aus Sicht des Aktienkurses selbst einer Abweichung von +3,42 Prozent. Damit ist die Aktie in diesem Zeitraum ein "Hold"-Wert. Insgesamt entspricht dies dem Rating "Buy".

3. Fundamental: Das KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) beträgt aktuell 14,13 und liegt mit 39 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Hotels Restaurants und Freizeit) von 23,36. Die Aktie ist damit aus heutiger Sicht unterbewertet. Deshalb erhält Koufu auf dieser Stufe eine "Buy"-Bewertung.