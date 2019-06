"Die Kostenträger schulden jetzt jeder Pflegefachkraft mehrere hundert Euro" / bpa fordert Krankenkassen in Mecklenburg-Vorpommern auf, Gehaltssteigerungen in der ambulanten Pflege zu ermöglichen

Schwerin (ots) - Pflegekräfte in Mecklenburg-Vorpommern spüren dieBlockadestrategie der Krankenkassen in den aktuellenVergütungsverhandlungen für die ambulante Pflege nun negativ auf demeigenen Bankkonto. "Weil sich die Krankenkassen einer Einigungverweigern, konnten die geplanten deutlichen Lohnsteigerungen für dieMitarbeiterinnen und Mitarbeiter in privaten ambulantenPflegediensten nicht umgesetzt werden. Die Kostenträger schuldenjeder Pflegefachkraft schon jetzt mehrere hundert Euro", rechnet derLandesvorsitzende des Bundesverbandes privater Anbieter sozialerDienste e. V. (bpa) Michael Händel vor.Der Verband der privaten Pflegedienste hat in seinerArbeitsvertragsrichtlinie deutliche Gehaltssteigerungen für diePflegekräfte vorgesehen und ist deshalb mit allen Krankenkassen inVerhandlungen gegangen. "Damit würde die jährliche Vergütung für jedePflegefachkraft um mindestens 3.000 Euro steigen - ein Plus von rund10 Prozent. Dazu müssen sich allerdings auch die Vergütungen für dieeinzelnen Leistungen in der ambulanten Pflege um etwa den gleichenProzentsatz erhöhen", so Händel. Ein Beispiel: Die Verabreichungeiner Insulinspritze bei einem Patienten würde dann mit 4 Euro stattbisher mit 3,66 Euro berechnet.In mehreren Verhandlungsrunden stimmten die Kassenvertreterallerdings keinerlei Erhöhungen zu und verhindern damit dieLohnsteigerungen. "Wir müssen uns anhören, dass es in derVergangenheit doch auch funktioniert habe", ärgert sich derbpa-Landesvorsitzende. "In einer Zeit, in der die gesamte Politik dieBedeutung der Arbeit von Pflegekräften und deren Wertschätzungbekundet und an einer Attraktivitätssteigerung in der Pflegearbeitet, ist das ein Schlag ins Gesicht unserer Mitarbeiterinnen undMitarbeiter."Während sich die Unternehmen ins Zeug legten, um für ihreengagierten Teams höhere Löhne zu ermöglichen, stünden dieKrankenkassen auf der Bremse. Dies gefährde den gesellschaftlichakzeptierten Plan, die Pflege attraktiver zu machen, so Händel. "DiePolitik wird sich bald fragen lassen müssen, wie lange sie derBlockade ihrer guten Pläne für die Pflege durch die Kostenträger nochzusehen möchte. Seit über drei Monaten werden wir und nun auch dieSchiedsperson hingehalten. Angeblich kann vor Ende September keinVertreter der Kostenträger am Schiedsverfahren teilnehmen."Der Bundesverband privater Anbieter sozialer Dienste e. V. (bpa)bildet mit mehr als 11.000 aktiven Mitgliedseinrichtungen (davon mehrals 500 in Mecklenburg-Vorpommern) die größte Interessenvertretungprivater Anbieter sozialer Dienstleistungen in Deutschland.Einrichtungen der ambulanten und (teil-)stationären Pflege, derBehindertenhilfe und der Kinder- und Jugendhilfe in privaterTrägerschaft sind im bpa organisiert. Die Mitglieder des bpa tragendie Verantwortung für rund 335.000 Arbeitsplätze und circa 25.000Ausbildungsplätze (siehe www.youngpropflege.de oder auchwww.facebook.com/Youngpropflege). Das investierte Kapital liegt beietwa 26,6 Milliarden Euro.Pressekontakt:Für Rückfragen: Sven Wolfgram, bpa-Landesbeauftragter, Tel.: 0172/41549 35, www.bpa.deOriginal-Content von: bpa - Bundesverband privater Anbieter sozialer Dienste e.V., übermittelt durch news aktuell