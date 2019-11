Kostenpflichtige Arztleistungen in Ruhe abwägen

Baierbrunn (ots) - Empfiehlt ein Arzt eine kostenpflichtige Zusatzbehandlung,sollten Patienten sich Bedenkzeit nehmen. All diese sogenannten individuellenGesundheitsleistungen (IGeL) seien planbar und hätten Zeit, betont SylviaSänger, Professorin für Gesundheitswissenschaften aus Gera, imGesundheitsmagazin "Apotheken Umschau". "Patienten sollten sich keinesfalls zueiner Entscheidung drängen lassen." Man sollte sich über Nutzen und Risikeninformieren und eine Nacht darüber schlafen. Wichtige Informationen findenVersicherte unter anderem in einer Broschüre, die Ärzteverbände, Krankenkassenund Experten vom Netzwerk Evidenzbasierte Medizin gemeinsam zu dem Themaherausgegeben haben. Sie heißt "Selber zahlen?" und enthält zum BeispielChecklisten für Patienten und Ärzte.Experten schätzen, dass es rund 400 IGeL gibt, mit denen pro Jahr etwa eineMilliarde Euro umgesetzt werden. Manche Leistungen davon sind durchaus sinnvoll,etwa Zusatzimpfungen vor Fernreisen oder eine Rauchentwöhnung. Andere sind zwarnicht medizinisch notwendig, werden aber vom Patienten gewünscht - zum BeispielFaltenbehandlungen. "Problematisch sind solche Leistungen, die den Patientenungefragt angeboten werden", sagt Kai-Helge Vogel, Gesundheitsexperte beimVerbraucherzentrale-Bundesverband.Weitere Informationen zu IGeL finden Leserinnen und Leser in der aktuellen"Apotheken Umschau". Der erste Teil der IGeL-Serie erklärt zudem, was für undgegen die professionelle Zahnreinigung spricht und was die Behandlung kostet.Diese Meldung ist nur mit Quellenangabe zur Veröffentlichung frei. DasGesundheitsmagazin "Apotheken Umschau" 11/2019 A liegt aktuell in den meistenApotheken aus.Pressekontakt:Katharina Neff-NeudertTel. 089 / 744 33 360Fax 089 / 744 33 459E-Mail: presse@wortundbildverlag.dewww.wortundbildverlag.deOriginal-Content von: Wort & Bild Verlag - Gesundheitsmeldungen, übermittelt durch news aktuell