Kostenloses und werbefreies Informationsportal zur Pflege

Berlin (ots) - Das ZQP hat einen neuen Internetauftritt. Hierfinden pflegende Angehörige zum Beispiel Ratgeber für denPflegealltag oder Informationen zur Pflegeberatung. Das gesamteAngebot ist kostenlos und unabhängig.Etwa fünf Millionen Angehörige pflegen in Deutschland. Eine nochgrößere Zahl begleitet Familienmitglieder, die Hilfe im Alltagbrauchen. Die gemeinnützige Stiftung Zentrum für Qualität in derPflege (ZQP) hält mit der neuen Internetseite spezielleInformationsangebote unter anderem für Angehörige bereit, die sichmit Pflege befassen. Die Hilfen reichen von Ratgebern für dierichtige Unterstützung beim Essen und Trinken oder für das gemeinsameLeben mit einem Partner mit Demenz bis zu Hinweisen zum Umgang miteskalierenden Pflegesituationen. Einzigartig ist auch eine ständigaktualisierte Datenbank in der deutschlandweit 4.500 nichtkommerzielle Angebote zur Beratung in der Pflege über einePostleitzahlensuche ganz einfach aufgefunden werden können."Pflegende Angehörige stehen teilweise vor belastenden Problemen.Als gemeinnützige unabhängige Stiftung ist es ein Teil unseresAuftrags, Pflegende zu unterstützen. Dafür erschließen wir ihnen diePflegeberatungsangebote in Deutschland bequem per Mausklick.Andererseits bieten wir gesicherte pflegepraktische Hinweise mitunserer Ratgeberreihe. Dort finden die Angehörigen konkrete undeinfach beschriebene Pflegetipps von A wie Alzheimer bis Z wieZahnpflege", sagt Dr. Ralf Suhr, Vorstandsvorsitzender des ZQP.Alle Informationsangebote für pflegende Angehörige sind auf derInternetseite in der Rubrik Wissensangebote unter "Ratgeber undHilfen" zu finden. Die Broschüren des ZQP - wie die Ratgeberreihe -können dort auch als Druckexemplare bestellt werden und kommen soohne Kosten und bequem nach Hause.Aber die neue Webseite bietet noch viel mehr für alle, die mitPflege zu tun haben: Aktuelle Nachrichten zur Pflege undStiftungsarbeit, Multimediaangebote, Datenbanken,Hintergrundrecherchen, Reporte, Analysen sowie Informationen zu denüber 100 laufenden und abgeschlossenen Stiftungsprojekten. DieSeitenstruktur ist übersichtlich, responsiv und barrierearm. Wer dieneuesten ZQP-Angebote als erster nutzen will, kann sich über dieSeite direkt mit dem Facebook- oder Twitter-Kanal des ZQP verbindenoder sich für den monatlichen Newsletter anmelden."Die Informationsflut im Netz ist groß. Daher ist es nicht immerleicht, verlässliche und nicht kommerziell motivierte Informationenzum Thema Pflege zu finden. Als Wissensinstitut in der Pflegearbeiten wir wissenschaftlich und praxisnah zugleich. Wir bietenallen Interessierten qualitätsgesicherte und unterschiedlich komplexeInformationen zu zentralen Fragen der Pflege", so Suhr weiter.Das Portal der Stiftung ist unter www.zqp.de zu finden.Achtung: Die Stiftung bietet keine persönliche oder telefonischeBeratung an!