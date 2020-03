Kostenloses Training für den Geist - Mit mentalem Fitnesstraining von Mindshine positiv durch die Krise kommen

München (ots) - Spätestens seitdem tiefgreifende Einschränkungen für unser öffentliches Leben verkündet wurden, ist die Corona-Krise bei jedem Einzelnen angekommen. Neben der pausenlosen Berichterstattung belastet auch das geforderte Social Distancing und die häusliche Quarantäne die mentale Gesundheit und schlägt bei vielen Menschen aufs Gemüt. Deshalb ist es jetzt umso wichtiger, an seiner mentalen Gesundheit zu arbeiten - beispielsweise mit der App Mindshine (https://www.mindshine.app) . Als erste App bietet sie ein ganzheitliches Trainingssystem für den Geist und fördert persönliche Ziele wie Stressbewältigung, mehr Konzentration, Selbstbewusstsein oder Willensstärke. Um Menschen in dieser schwierigen Zeit zu unterstützen, sind alle Premium-Inhalte von Mindshine auf Deutsch und Englisch ab sofort bis Ende Mai weltweit für alle Nutzer*innen kostenlos verfügbar.Der Personal Trainer für den GeistVon Psychologen und Coaches entwickelt, bietet Mindshine als erste App ein ganzheitliches Trainingssystem für den Geist und fasst so umfangreiches Wissen aus beispielsweise Achtsamkeit, der Persönlichkeitsentwicklung oder dem Mentaltraining aus dem Spitzensport in kurzen, täglich anwendbaren Übungen zusammen. Basierend auf den persönlichen Zielen bietet die Mindshine App kuratierte, wissenschaftlich fundierte Trainingseinheiten, die 10-15 Minuten pro Tag in Anspruch nehmen. Die für jeden Nutzer personalisierten Übungen sind von überall durchführbar und lassen sich einfach in den Alltag integrieren. Durch sogenannte "Micro-Steps", kleine tägliche Lerneinheiten, hilft Mindshine seinen Nutzern nachhaltig und nachweislich kraftvolle Routinen aufzubauen. Mit seinem ganzheitlichen Ansatz für die mentale Fitness unterstützt die App individuelle Ziele - von Stressbewältigung, Steigerung der Konzentration, Produktivität und Motivation bis zur Aufwertung von Selbstvertrauen oder dem Aufbringen von Mitgefühl.Premium-Inhalte kostenlos nutzen und 4-Wochen-Training absolvierenUm Menschen während der Corona-Krise mental zu unterstützen, stellt Mindshine ab sofort und bis Ende Mai seine Premium-Inhalte zur Verbesserung der mentalen Fitness allen Nutzern weltweit kostenlos zur Verfügung. So lässt sich in diesem Zeitraum optimal eines der zwölf 4-wöchigen-Trainingspläne absolvieren, um gestärkt hervorzugehen.Nach Ablauf der Aktion wird die von Apple in den Kategorien "New Apps We Love" und "Beste Apps aus Deutschland" gefeaturte App wieder in ein Bezahlsystem überführt und kann monatlich für 12,99 Euro, jährlich für 69,99 Euro oder für immer für 149,99 Euro erworben werden. Nach Ablauf des kostenlosen Zeitraums sind Nutzer nicht automatisch in einem Abonnement.Über MindshineDie Mindshine GmbH wurde im Jahr 2018 von dem ehemaligen Freeletics-Manager Stephan Hauner, dem Führungskräfte-Coach Joachim Simon, dem Software-Entwickler und Agile Coach De Long Iu gegründet. Mit der gleichnamigen App bietet sie einen digitalen Personal Trainer für den Geist an, mit dem Nutzer in kurzen täglichen Übungen an einer positiven Entwicklung ihrer Persönlichkeit arbeiten. Mehr Informationen unter //www.mindshine.de .Pressekontakt:PIABO PRAlisa Findling u. Sophie Kohoutekmindshine@piabo.net0152 03479819Weiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/143026/4556926OTS: MindshineOriginal-Content von: Mindshine, übermittelt durch news aktuell