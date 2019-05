Kostenloses Sparkochbuch für Familien: Familienrezepte für 35 Euro pro Woche (FOTO)

--------------------------------------------------------------Zum Sparkochbuchhttp://ots.de/KOxr73--------------------------------------------------------------Berlin (ots) -Täglich frisch kochen für 1,25 Euro pro Portion - kostenlosesKochbuch zeigt, wie abwechslungsreich günstige Küche sein kann.In seinem 100 Euro Wochenplan zeigt das FamilienfinanzportalElterngeld.de, wie eine 4-köpfige Familie mit nur 100 Euro in derWoche satt wird. 35 Euro davon fallen auf das täglich frischeAbendessen. Den Kochplan und alle 28 Rezepte gibt es im Sparkochbuchfür Familien kostenlos zum Download:https://www.elterngeld.de/sparkochbuch/Einmal die Woche Fisch, einmal Fleisch und vegetarisch an denanderen Tagen. Wer sparsam kocht, kann sogar Bio-Fleisch in seinenSpeiseplan integrieren. Günstige Zutaten in Kombination mit einfachenRezepten machen es möglich. Das neue Sparkochbuch für Familienenthält Gerichte, die gesund sind, Kindern schmecken und mit leichtenAbwandlungen das ganze Jahr hindurch gekocht werden können."Viele Familien scheitern an der Organisation bei der Kochplanung.Wer kurzfristig auf Ideensuche geht, was er abends kochen möchte,investiert meist mehr Zeit und Geld, als notwendig wäre" sagt PatrickKonrad, Betreiber des Portals. "Mit unserem Sparkochbuch nehmen wirFamilien diese Aufgabe ab. Wir haben ein Kochbuch geschrieben, mitdem Familien einen ganzen Monat lang ganz einfache schnelle undgünstige Gerichte auf den Tisch bringen - ohne sich bei der Planungzu verzetteln. Und natürlich kann das Kochbuch das ganze Jahrhindurch immer wieder verwendet werden. Einfacher geht's kaum!"Das E-Book enthält Rezepte für warme Mahlzeiten von Klassikern wieSpinat mit Kartoffeln und Ei und Spaghetti Bolognese bis hin zuTrendgerichten wie dem israelischen Nationalgericht Shashuka. AlleRezeptkarten enthalten eine Einkaufsliste für die Hauptzutaten unddie aktuellen Preise. Im Schnitt kosten die Mahlzeiten 5 Euro für 4Personen. Fleisch- und Fischmahlzeiten liegen manchmal darüber.Andere günstige Gerichte gleichen den Preis aus. Wer günstig kocht,muss nicht bei Aldi einkaufen. Alle Zutaten stammen aus demRewe-Onlineshop und haben teilweise Bio-Qualität.Pressekontakt:Patrick Konradfabulabs GmbHPappelallee 78/7910437 BerlinTelefon: 030-98315959Email: patrick@fabulabs.deOriginal-Content von: fabulabs GmbH, übermittelt durch news aktuell