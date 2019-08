Kostenloses Ford Sicherheitstraining 2019 (FOTO)

Köln (ots) -- Ford bietet sein zertifiziertes Fahrsicherheitstraining"Vorfahrt für Deine Zukunft" ab 30. September wieder kostenlosan- Neu in diesem Jahr ist ein Modul zu Elektromobilität- Registrierung ab sofort möglich unterwww.vorfahrt-fuer-deine-zukunft.de- Termine dieses Jahr in Recklinghausen (NRW) und Kiel(Schleswig-Holstein)Die Registrierung zum kostenlosen Fahrsicherheitstraining"Vorfahrt für Deine Zukunft" ist auf der Programm-eigenen Websitewww.vorfahrt-fuer-deine-zukunft.de ab sofort geöffnet. Das vomDeutschen Verkehrssicherheitsrat zertifizierte Sicherheitstrainingrichtet sich speziell an junge Autofahrer. Interessenten könnenzwischen einem jeweils vierstündigen Training vormittags odernachmittags wählen. Austragungsorte sind dieses Jahr Recklinghausenin Nordrhein-Westfalen vom 30. September bis 1. Oktober und Kiel inSchleswig-Holstein vom 10. bis 11. Oktober 2019.Bestandteil des Trainings sind die Themen Ablenkung,Übersteuerungskontrolle (Kurveneinfahrt mit angemessenerGeschwindigkeit), Gefahrenerkennung/Geschwindigkeitsbewusstsein(Spurwechsel und Notfall-Bremsung), Alkohol- und Drogeneinfluss,Fahrzeugtechnik sowie Fahrerassistenzsysteme. Ergänzt wird dasdiesjährige Training um ein Modul rund um das Thema Elektromobilität.Darüber hinaus wird den Teilnehmern der so genannteMüdigkeitsanzug zur Verfügung stehen, der Übermüdung simuliert undden Probanden vor Augen führt, wie gefährlich Sekundenschlaf beimAutofahren sein kann.Ein weiterer Schwerpunkt ist das Thema Radverkehr. Der Ausbau derRadinfrastruktur sowie der zunehmende vor allem innerstädtischeRadverkehr bedürfen einer verstärkten gegenseitigen Aufmerksamkeitund Rücksichtnahme. Unter dem Motto "Share the road"(www.ford.de/share-the-road) stellt der Automobilhersteller eineKampagne vor, die zum besseren Verständnis von Rad- und Autofahrer imStraßenverkehr beitragen soll. Dabei kommt eine eigens dafürentwickelte VR-Brille "WheelSwap" zum Einsatz. Diese ermöglicht Auto-und Radfahrern, die Auswirkungen von Fehlverhalten aus der jeweilsanderen Perspektive zu betrachten. In einer kürzlich durchgeführteneuropaweiten Studie mit 1.200 Teilnehmern zeigten nach dem virtuellenErlebnis 70 Prozent der "WheelSwap"-Probanden eine größere Empathiegegenüber den jeweils anderen Verkehrsteilnehmern; 91 Prozent gabenan, ihre Gewohnheiten auf der Straße zu überdenken. Nach zwei Wochenhatten 60 Prozent ihr Verhalten gemäß eigenen Angaben tatsächlichverändert.Interessierte können sich ab sofort unterwww.vorfahrt-fuer-deine-zukunft.de für das kostenlose Fahrtraininganmelden. An vier Terminen jeweils in Recklinghausen und Kiel stehenden jungen Fahrerinnen und Fahrern jeweils vormittags und nachmittags80 Plätze zur Verfügung.Pro Trainingseinheit kümmern sich 14 eigens hierfür ausgebildeteFahrlehrer (2 Frauen und 12 Männer) um die jungen Teilnehmer. Für dasTraining steht eine Flotte von 15 neuen Ford Focus und Fiesta bereit.Teilnehmen kann jeder, der im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis(Klasse B) und mindestens 18 Jahre alt ist.Montag, 30. September, und Dienstag, 1. Oktober 2019,RecklinghausenADAC Fahrsicherheitszentrum WestfalenVinckestr. 27 45661 RecklinghausenDonnerstag, 10., und Freitag, 11. Oktober 2019, KielADAC VerkehrsübungsplatzDorfstr. 124220 BokseeZusätzlich wird der Kölner Automobilhersteller für dieJugendfeuerwehr Rheinland-Pfalz ein individuelles Programmdurchführen, bei dem 160 junge freiwillige Feuerwehrleute -aufgeteilt in zwei Gruppen - ebenfalls ein je vierstündiges Trainingdurchlaufen. Zusätzlich wird dieses Training von der UnfallkasseRheinland-Pfalz sowie dem Ministerium für Wirtschaft, Verkehr,Landwirtschaft und Weinbau in Rheinland-Pfalz unterstützt.In Deutschland wird das Programm bereits seit Juni 2013durchgeführt und erreichte bereits über 2.000 junge Fahrer; 497 jungeMenschen wurden alleine im Jahr 2018 trainiert.Ein Vorteil für alle Teilnehmer: Gemeinsam mit der Ford Bank GmbHund deren Kooperationspartner Allianz-Versicherung hat Ford für alleAbsolventen von "Vorfahrt für Deine Zukunft" eine Rabattierung fürVollkasko-Prämien vereinbart. Damit sparen die Teilnehmer desFahrsicherheitstrainings zehn Prozent auf ihre individuelleVollkasko-Prämie der Ford Auto-Versicherung. Der Sondernachlass istfür die gesamte Dauer des Vertrages gültig.Ford-Werke GmbHDie Ford-Werke GmbH ist ein deutscher Automobilhersteller undMobilitätsanbieter mit Sitz in Köln. Das Unternehmen beschäftigt anden Standorten Köln, Saarlouis und Aachen mehr als 24.000Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Seit der Gründung im Jahr 1925haben die Ford-Werke mehr als 46 Millionen Fahrzeuge produziert.Weitere Presse-Informationen finden Sie unter www.media.ford.comPressekontakt:Ute MundolfFord-Werke GmbH0221/90-17504umundolf@ford.comOriginal-Content von: Ford-Werke GmbH, übermittelt durch news aktuell