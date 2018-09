Kostenloser Reifencheck an deutschen Waschstraßen - Wash & Check 2018 (FOTO)

Bonn (ots) -Die regelmäßige Prüfung des Reifenzustands ist eine sehr wichtigeSicherheitsvorkehrung am Pkw. Bedenkt man, dass die Aufstandsflächevon vier Pkw-Reifen kaum größer ist als die eines Mannes mitSchuhgröße 44, wird deutlich, welche Belastung Reifen im täglichenEinsatz aushalten müssen - und welches Risiko mit einem Reifenverbunden ist, der nicht über die ausreichende Profiltiefe verfügt,dessen Druck nicht ausreichend ist oder der gar beschädigt ist. UmAutofahrer auf die Bedeutung der Reifenkontrolle aufmerksam zumachen, richtet die Initiative Reifenqualität - "Ich fahr' auf Nummersicher!" des Deutschen Verkehrssicherheitsrates (DVR) und seinerPartner jährlich die bundesweite Aktion Wash & Check an ausgewähltenWaschstraßen aus. Autofahrer erhalten hier nicht nur einenkostenlosen Reifencheck, sondern auch Infomaterialien und wichtigeExpertentipps zum Thema Reifensicherheit.Wash & Check 2018Auch 2018 wird die Initiative Reifenqualität mit seiner Wash &Check-Aktion wieder über Reifensicherheit aufklären, zum mittlerweile14. Mal. Zwischen dem 17. September und 29. September 2018 steht dasThema an über 300 Standorten in ganz Deutschland im Fokus. Darüberhinaus bieten Experten-Teams an 20 Standorten an den Wochenenden21./22. September und 28./29. September vollkommen kostenloseReifenchecks an und informieren Autofahrer über den Zustand ihrerReifen. Und das Beste: Das geht ganz nebenbei! Sandra Demuth,Referatsleiterin Öffentlichkeitsarbeit Initiativen undVeranstaltungen des DVR: "Der Check wird durchgeführt, während derFahrer den Innenraum seines Pkw reinigt oder staubsaugt. Danach wirder über den Zustand seiner Reifen aufgeklärt und kann Fragen stellen,wenn er möchte." Die Aktionsstandorte können unterwww.reifenqualitaet.de/washcheck eingesehen werden.Reifensicherheit wird leider oft vernachlässigtDass es beim Reifenzustand und dem Sicherheitsbewusstsein nochNachholbedarf gibt, zeigen die Ergebnisse der letztjährigen Wash &Check-Aktion. Mehr als die Hälfte aller kontrollierten Fahrzeuge,nämlich 55 Prozent, zeigten einen Mangel an mindestens einem Reifen.Bei 13 Prozent der Reifen war die Profiltiefe nahe derVerschleißgrenze oder sogar nicht in Ordnung. Das beeinträchtigt dieStraßenlage und das Bremsverhalten. Vier Prozent der Reifen wiesenein Alter von über zehn Jahren auf - Experten empfehlen, Reifenmonatlich zu prüfen und nach spätestens zehn Jahren zu erneuern, fünfProzent zeigten gar sichtbare Mängel.Der Reifencheck im Überblick"Wer regelmäßig den Reifenzustand prüft, minimiert das Risiko vonPannen oder gar Unfällen und trägt damit aktiv zur Sicherheit aufunseren Straßen bei. Er schützt also nicht nur sein eigenes Leben,sondern auch das seiner Mitfahrer und anderer Verkehrsteilnehmer",sagt Holger Küster, Geschäftsführer des ACV Automobil-Club Verkehre.V. Empfohlen wird, den Zustand der Reifen bei jedem zweitenTankstopp kurz zu prüfen und sicherzustellen, dass der Reifendruckrichtig eingestellt und die Profiltiefe noch ausreichend sind. Denrichtigen Reifendruck findet man entweder im Tankdeckel oder imTürholm. Hier ist vor allem darauf zu achten, dass der Reifendruckder Beladung des Fahrzeugs angepasst wird. Nicht minder wichtig istdie Profiltiefe: Schon bei der gesetzlich vorgeschriebenenMindestprofiltiefe von 1,6 Millimeter ist die nötige Haftung beiNässe nicht mehr gewährleistet: Sommerreifen sollten ab einerProfiltiefe von drei Millimetern ausgetauscht werden, Winterreifen abeiner Profiltiefe von 4 mm. Ist kein Profiltiefenmesser zur Hand,kann man sich mit einer Euromünze behelfen. Verschwindet der goldeneRand ganz im Profil, ist es noch tief genug. Das Alter entnimmt mander sogenannten DOT-Nummer: Sie gibt Aufschluss über Produktionswocheund -jahr. Die Nummer DOT 2717 etwa bedeutet, dass der Reifen in der27. Kalenderwoche 2017 hergestellt wurde. Der letzte Blick gilt demZustand des Reifens: Sind spröde, rissige Stellen oder Beulen zusehen, sollte schleunigst ein Reifenhändler aufgesucht werden.Reifen checken und gewinnenWer an Wash & Check nicht teilnehmen kann, findet aufwww.reifenqualitaet.de/washcheck ausführliche Informationen zurDurchführung des Reifenchecks. Außerdem gibt es dort auch dieMöglichkeit, an einem Gewinnspiel teilzunehmen. Unter den Teilnehmernwerden ein Städtetrip für zwei Personen, ein Satz Reifen vonContinental, zwei Tickets für die "Night of the Jumps" in Oberhausen,gesponsert von der Kraftfahrzeug-Überwachungsorganisationfreiberuflicher Kfz-Sachverständiger e.V. (KÜS), sowie eineJahresmitgliedschaft beim ACV Automobil-Club Verkehr e.V. verlost.Mitmachen lohnt sich!Pressekontakt:Deutscher VerkehrssicherheitsratSandra DemuthReferatsleiterin ÖffentlichkeitsarbeitInitiativen/VeranstaltungenTelefon: +49 (0)228 4 00 01-53Telefax: +49 (0)228 4 00 01-67SDemuth@dvr.depresse@reifenqualitaet.deOriginal-Content von: CGW GmbH - Christina Guth Werbeberatung, übermittelt durch news aktuell