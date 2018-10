Kostenloser Onlinekurs zur Rolle von Großrechnern im Wirtschaftsleben

Potsdam (ots) - Mit der nach wie vor wichtigen Rolle vonGroßrechnern in der Wirtschaft beschäftigt sich ein kostenloserOnline-Kurs, den das Hasso-Plattner-Institut (HPI) am 5. Novemberstartet. Der Titel des sechswöchigen Kurses in englischer Sprachelautet "Mainframe - Crucial Role in Modern Enterprise Computing". DieAnmeldung ist auf der Internet-Bildungsplattform openHPI onlinemöglich unter https://open.hpi.de/courses/mainframes2018.Für einen vergleichbaren deutschen Kurs hatten sich Mitte 2017mehr als 4.200 Teilnehmer eingeschrieben. Die neuen Inhalte werdennun vermittelt von den Professoren Andreas Polze (HPI) und PhilippBrune (Hochschule für Angewandte Wissenschaften Neu-Ulm) sowie vonWolfram Greis von der European Mainframe Academy. Außerdem werdenauch Hersteller wie IBM und Fujitsu zu den Inhalten beitragen.Gemeinsames Ziel ist eine verständliche und kompakte Einführung indie Mainframe-Technologie, um deren Bekanntheitsgrad zu steigern."Wir wollen vor allem auch junge Leute ansprechen, die sich in derAusbildung befinden und gerade ein Studium absolvieren", sagtHPI-Professor Polze. Nicht an allen Hochschulen und Universitätenwerde Großrechnern ein genügend hoher Stellenwert beigemessen, sagter. Der Massive Open Online Course (MOOC) solle verdeutlichen, dasses sich um eine moderne und zukunftsträchtige Technologie handele,die im Vergleich mit alternativen Plattformen einigeAlleinstellungsmerkmale aufweise.Die meisten Menschen nutzten täglich Großrechner, ohne sich dessenbewusst zu sein, erläutert Greis, der auch das Academic MainframeConsortium leitet. Transaktionen wie Abhebungen am Bargeld-Automaten,Kreditkartenzahlungen und Flugbuchungen würden im Hintergrundzuverlässig und sicher von Mainframes abgewickelt. Diese Urgesteineunter den Computern seien zum Beispiel auch am Werk, wenn über denSteuerberater-Dienstleister Datev monatlich 13 Millionen Lohn- undGehaltsabrechnungen erstellt werden.Der Online-Kurs richtet sich an Interessierte, die überGrundkenntnisse in Informatik und Algorithmik verfügen. DerArbeitsaufwand beträgt je nach Vorkenntnissen insgesamt sechs bisacht Stunden pro Woche. Dazu gehören die Beschäftigung mit kurzenVideolektionen, die Überprüfung des Lehrstoffs mithilfe vonSelbsttests und Hausaufgaben, die Beteiligung in den Diskussionsforensowie die Abschlussprüfung. Für diesen Kurs kann neben dem regulärenZeugnis auch ein qualifiziertes Zertifikat erworben werden, für dasStudierende ECTS-Punkte erhalten.Hintergrund zur interaktiven Bildungsplattform openHPISeine interaktiven Internetangebote hat dasHasso-Plattner-Institut als Pionier unter den deutschenWissenschafts-Institutionen am 5. September 2012 gestartet - auf derPlattform https://open.hpi.de. Sie vermittelt seitdem Gratis-Zugangzu aktuellem Hochschul-Wissen aus den sich schnell veränderndenGebieten Informationstechnologie und Innovation. Das geschiehtbislang hauptsächlich auf Deutsch, Englisch und Chinesisch. Im Herbst2017 hat openHPI aber erstmals auch die Online-Übersetzung undUntertitelung eines Kurses in elf Weltsprachen angeboten. Bislangsorgten gut 182.000 Teilnehmer in aller Welt für mehr als 526.000Kurseinschreibungen. Für besonders erfolgreiche Absolventen seiner"Massive Open Online Courses", kurz MOOCs genannt, stellte dasInstitut bisher rund 54.000 Zertifikate aus. DasopenHPI-Jahresprogramm umfasst zahlreiche Angebote für IT-Einsteigerund Experten. Auch die in der Vergangenheit angebotenen gut 50 Kursekönnen im Selbststudium nach wie vor genutzt werden - ebenfallskostenfrei. Studierende können sich für das Absolvieren vonopenHPI-Kursen jetzt auch Leistungspunkte an ihrer Universitätanrechnen lassen. Wer sich Videolektionen aus den Kursen unterwegsauch dann anschauen will, wenn keine Internetverbindung gewährleistetist (etwa im Flugzeug), kann dafür die openHPI-App fürAndroid-Mobilgeräte, iPhones oder iPads nutzen.Kurzprofil Hasso-Plattner-InstitutDas Hasso-Plattner-Institut (HPI) in Potsdam ist Deutschlandsuniversitäres Exzellenz-Zentrum für Digital Engineering(https://hpi.de). Mit dem Bachelorstudiengang "IT-SystemsEngineering" bietet die gemeinsame Digital-Engineering-Fakultät desHPI und der Universität Potsdam ein deutschlandweit einmaliges undbesonders praxisnahes ingenieurwissenschaftliches Informatik-Studiuman, das von derzeit rund 500 Studierenden genutzt wird. In den dreiMasterstudiengängen "IT-Systems Engineering", "Digital Health" und"Data Engineering" können darauf aufbauend eigeneForschungsschwerpunkte gesetzt werden. Bei den CHE-Hochschulrankingsbelegt das HPI stets Spitzenplätze. Die HPI School of DesignThinking, Europas erste Innovationsschule für Studenten nach demVorbild der Stanforder d.school, bietet jährlich 240 Plätze für einZusatzstudium an. Derzeit sind am HPI dreizehn Professoren und über50 weitere Gastprofessoren, Lehrbeauftragte und Dozenten tätig. Esbetreibt exzellente universitäre Forschung - in seinenIT-Fachgebieten, aber auch in der HPI Research School für Doktorandenmit ihren Forschungsaußenstellen in Kapstadt, Haifa und Nanjing.Schwerpunkt der HPI-Lehre und -Forschung sind die Grundlagen undAnwendungen großer, hoch komplexer und vernetzter IT-Systeme. Hinzukommt das Entwickeln und Erforschen nutzerorientierter Innovationenfür alle Lebensbereiche.