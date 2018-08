Kostenloser Onlinekurs zur Blockchain-Technologie zog Tausende in den Bann

Potsdam (ots) - Auf starke Resonanz ist ein kostenloserzweiwöchiger Onlinekurs zur viel diskutierten Blockchain-Technologiegestoßen: An dem jetzt zu Ende gegangenen Kompaktkurs desHasso-Plattner-Instituts (HPI) nahmen mehr als 9.400 Personen teil.Über 2.400 davon erhielten für die erfolgreiche Bewältigung vonLehrvideos, Selbsttests, Hausaufgaben und Prüfungen in diesen Tageneinen Leistungsnachweis des renommierten Instituts. Auch nach demoffiziellen Ende des Sommerkurses können Interessierte die Inhalte imSelbststudium weiterhin nutzen - unterhttps://open.hpi.de/courses/blockchain2018 auf der BildungsplattformopenHPI.Kursleiter und HPI-Direktor Prof. Christoph Meinel zeigte sichsehr zufrieden darüber, dass die zum Beispiel hinter der virtuellenWährung Bitcoin steckende Blockchain-Technologie so viel Interesseauf sich zog. Auch im Forum des Onlinekurses habe es viele fundierteBeiträge der Teilnehmer gegeben, lobte der Informatikwissenschaftler:"Nicht wenige Nutzer haben sich immer wieder zu Wort gemeldet,nachgehakt und sogar eigene Erläuterungen beigesteuert". Dadurchwürden solche "Massive Open Online Courses" besonders dynamisch undlebendig, betonte Meinel. Er registrierte mehr als 1.800 solcherDiskussionsbeiträge.Meinel und sein Team hatten mit dem sommerlichen Kompaktkurs fürmehr Nüchternheit und Sachlichkeit in der Diskussion über das Pro undContra der Blockchain-Technologie sorgen wollen. Einfach,verständlich und kompakt sollte Basiswissen zu ihr vermittelt werden.Der Institutsleiter und seine Doktorandin Tatiana Gayvoronskayaveröffentlichten zu Jahresbeginn bereits die Studie "Blockchain -Hype oder Innovation?" (ISBN 978-3-86956-394-7). Darin stellten siefest, dass sich auf die Blockchain-Technologie derzeit "vieleüberzogenen Erwartungen" richten.Gleich nach den Sommerferien bietet die Internet-BildungsplattformopenHPI drei weitere kostenlose Onlinekurse für jedermann an: zurInnovationsmethode Design Thinking (Start am 19. September) sowie zurProgrammiersprache Java und zur Mathematik der Algorithmik (Startjeweils am 10. September).Hinweis für Redaktionen: Die erwähnte HPI-Studie zurBlockchain-Technologie können Sie im Internet herunterladen unterhttp://ots.de/tNffEr.Hintergrund zur interaktiven Bildungsplattform openHPISeine interaktiven Internetangebote hat dasHasso-Plattner-Institut als Pionier unter den deutschenWissenschafts-Institutionen am 5. September 2012 gestartet - auf derPlattform https://open.hpi.de. Sie vermittelt seitdem Gratis-Zugangzu aktuellem Hochschul-Wissen aus den sich schnell veränderndenGebieten Informationstechnologie und Innovation. Das geschiehtbislang hauptsächlich auf Deutsch, Englisch und Chinesisch. Im Herbst2017 hat openHPI aber erstmals auch die Online-Übersetzung undUntertitelung eines Kurses in elf Weltsprachen angeboten.Mittlerweile wurden auf openHPI gut 508.000 Kurseinschreibungenregistriert. Mehr als 177.000 Personen aus 180 Ländern gehören aufder Plattform zum festen Nutzerkreis. Er wächst täglich. Fürbesonders erfolgreiche Teilnehmer an seinen "Massive Open OnlineCourses", kurz MOOCs genannt, stellte das Institut bisher 54.000Zertifikate aus. Das openHPI-Jahresprogramm für 2018 umfasstzahlreiche Angebote für IT-Einsteiger und Experten. Auch die in derVergangenheit angebotenen gut 50 Kurse können im Selbststudium nachwie vor genutzt werden - ebenfalls kostenfrei. Studierende könnensich für das Absolvieren von openHPI-Kursen jetzt auchLeistungspunkte an ihrer Universität anrechnen lassen. Wer sichVideolektionen aus den Kursen unterwegs auch dann anschauen will,wenn keine Internetverbindung gewährleistet ist (etwa im Flugzeug),kann dafür die openHPI-App für Android-Mobilgeräte, iPhones oderiPads nutzen.Kurzprofil Hasso-Plattner-InstitutDas Hasso-Plattner-Institut (HPI) in Potsdam ist Deutschlandsuniversitäres Exzellenz-Zentrum für Digital Engineering(https://hpi.de). Mit dem Bachelorstudiengang "IT-SystemsEngineering" bietet die gemeinsame Digital-Engineering-Fakultät desHPI und der Universität Potsdam ein deutschlandweit einmaliges undbesonders praxisnahes ingenieurwissenschaftliches Informatik-Studiuman, das von derzeit rund 500 Studierenden genutzt wird. In den dreiMasterstudiengängen "IT-Systems Engineering", "Digital Health" und"Data Engineering" können darauf aufbauend eigeneForschungsschwerpunkte gesetzt werden. Bei den CHE-Hochschulrankingsbelegt das HPI stets Spitzenplätze. Die HPI School of Design Thinking, Europas erste Innovationsschule für Studenten nach dem Vorbild der Stanforder d.school, bietet jährlich 240 Plätze für ein Zusatzstudium an. Derzeit sind am HPI dreizehn Professoren und über 50 weitere Gastprofessoren, Lehrbeauftragte und Dozenten tätig. Es betreibt exzellente universitäre Forschung - in seinen IT-Fachgebieten, aber auch in der HPI Research School für Doktoranden mit ihren Forschungsaußenstellen in Kapstadt, Haifa und Nanjing. Schwerpunkt der HPI-Lehre und -Forschung sind die Grundlagen und Anwendungen großer, hoch komplexer und vernetzter IT-Systeme. Hinzu kommt das Entwickeln und Erforschen nutzerorientierter Innovationen für alle Lebensbereiche.