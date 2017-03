Kostenloser Online-Kurs bietet leichten Einstieg in Programmierung mit Java (FOTO)

Potsdam (ots) -Weltweit zählt Java zu den populärsten Programmiersprachen. Wererste Programmiererfahrungen sammeln und einfache Anwendungen in Javaentwickeln möchte, kann dies im Rahmen des Online-Kurses"Objektorientierte Programmierung in Java" lernen. Der kostenloseKurs startet am 27. März auf der Bildungsplattform openHPI.de desHasso-Plattner-Instituts (HPI). Zum Mitmachen genügt ein Computer mitInternetzugang, Vorkenntnisse sind nicht erforderlich. Die Anmeldungfür den kostenlosen Kurs ist möglich unter:https://open.hpi.de/courses/javaeinstieg2017.Der Kurs beschäftigt sich mit den Grundlagen derobjektorientierten Programmierung und möchte Jugendlichen undErwachsenen einen spielerischen Einstieg in die ProgrammierspracheJava ermöglichen. So werden die Teilnehmer von einem Detektiv undeinem Roboter durch den Kurs begleitet und müssen gemeinsam einenmysteriösen Entführungsfall aufklären. Nach und nach erfahren dieLernenden was Klassen, Objekte und Variablen sind; ein Exkurs zurModellierung von Klassen und deren Abhängigkeiten rundet den Kurs ab.Die vielen praktischen Kursaufgaben können mithilfe einer am HPIentwickelten Programmierplattform direkt im eigenen Internetbrowserbearbeitet werden, eine spezielle Software ist nicht nötig. Der Kurs"Objektorientierte Programmierung in Java" läuft vom 27. März bis zum24. April 2017 auf der interaktiven Lernplattform openHPI.de. DerArbeitsaufwand beträgt ca. 3 - 6 Stunden pro Woche. Dies beinhaltetdie Beschäftigung mit den Videos - die jeweils über 10 - 15 Minutengehen-, die Überprüfung des Lehrstoffs mithilfe von Selbsttests,Hausaufgaben und die Beteiligung in den Diskussionsforen. Geleitetund betreut wird der Kurs von einem siebenköpfigen Team ausWissenschaftlern und Studierenden des HPI. Ein weiterführenderJava-Workshop startet am 1. Mai ebenfalls auf openHPI.de.Hintergrund zu openHPIDas Hasso-Plattner-Institut bietet unter openHPI seit 2012 seinekostenlosen, für alle frei zugänglichen Online-Kurse zu Themen derInformationstechnologie an. Derzeit gibt es bereits mehr als 350.000Einschreibungen von gut 138.000 Nutzerinnen und Nutzern aus etwa 180Ländern auf openHPI. Mehr als 40.000 Zertifikate konnten bereits fürerfolgreiche Lernende ausgestellt werden. Sämtliche Onlinekurse, diebislang auf Deutsch, Englisch und Chinesisch auf der Plattformangeboten wurden, sind auch später noch jederzeit im Archivmodusnutzbar, allerdings ohne Prüfung und Zertifikat. DieInternet-Bildungsplattform openHPI ist dadurch weltweit einzigartig,dass sich die Inhalte auf Informationstechnologie und Informatikkonzentrieren und die Kurse sowohl in deutscher, englischer undchinesischer Sprache angeboten werden. Im Unterschied zu"traditionellen" Vorlesungsportalen folgen die Kurse bei openHPIeinem festen Zeitplan - mit definierten Angebotsimpulsen wieLehr-Videos, Texten, Selbsttests, regelmäßigen Haus- undPrüfungsaufgaben. Kombiniert sind die Angebote mit einem Forum, indem sich die Teilnehmerinnen und Teilnehmer mit dem Teaching Team undanderen Lernenden austauschen, Fragen klären und weiterführendeThemen diskutieren können.Kurzprofil Hasso-Plattner-InstitutDas Hasso-Plattner-Institut für Softwaresystemtechnik GmbH(https://hpi.de) in Potsdam ist Deutschlands universitäresExzellenz-Zentrum für IT-Systems Engineering. Als einzigesUniversitäts-Institut in Deutschland bietet das HPI den Bachelor- undMaster-Studiengang "IT-Systems Engineering" an - ein besonderspraxisnahes und ingenieurwissenschaftliches Informatik-Studium, dasvon derzeit rund 500 Studierenden genutzt wird. Die HPI School ofDesign Thinking, Europas erste Innovationsschule für Studenten nachdem Vorbild der Stanforder d.school, bietet jährlich 240 Plätze fürein Zusatzstudium an. Insgesamt zwölf HPI-Professoren und über 50weitere Gastprofessoren, Lehrbeauftragte und Dozenten sind amInstitut tätig. Es betreibt exzellente universitäre Forschung - inseinen elf IT-Fachgebieten, aber auch in der HPI Research School fürDoktoranden mit ihren Forschungsaußenstellen in Kapstadt, Haifa undNanjing. Schwerpunkt der HPI-Lehre und -Forschung sind die Grundlagenund Anwendungen großer, hoch komplexer und vernetzter IT-Systeme.Hinzu kommt das Entwickeln und Erforschen nutzerorientierterInnovationen für alle Lebensbereiche. Das HPI kommt bei denCHE-Hochschulrankings stets auf Spitzenplätze.Pressekontakt:HPI-Pressestelle: presse@hpi.de;Christiane Rosenbach, Tel. 0331 5509-119, christiane.rosenbach@hpi.deund Felicia Flemming, Tel. 0331 5509-274, felicia.flemming@hpi.deOriginal-Content von: HPI Hasso-Plattner-Institut, übermittelt durch news aktuell