Bonn (ots) - Vom 08.-11. November 2018 findet der zweiteOnline-Kongress zum Thema Down Syndrom statt, der von engagiertenFamilien, Experten, Therapeuten und Coaches getragen wird(www.downsyndromkongress.de).Das Symposium bietet in aufgezeichneten Videos und täglichenLive-Chats Erfahrungen von Familien, Lebenstipps von Coaches,Erkenntnisse aus Medizin und Forschung und ganz praktisches Leben vonMenschen mit Down Syndrom.Eltern am ScheidewegIm letzten Jahrzehnt hat die Lebenserwartung und -qualität vonMenschen mit Down Syndrom stark zugenommen. Trotzdem entscheiden sichSchätzungen zufolge neun von zehn der werdenden Eltern gegen dasungeborene Kind. Um Eltern und alle Beteiligten zu unterstützen,zeigt der Kongress auf, wie sich ethische und praktische Fragen lösenlassen und ein glückliches Leben mit behindertem Kind aussehen kann.Videos on Demand und tägliche Live-Video-ChatsDie Teilnehmer melden sich auf der Internetseite"www.downsyndromkongress.de" an. Sie erhalten im Kongresszeitraumkostenlos per E-Mail die Links zu den Interviews des Tages. DieVideos stehen jeweils für 24 Stunden zur Verfügung und können auf PC,Tablet oder Smartphone abgespielt werden.Zudem geht der Kongress jeden Tag mit einem Live-Webinar aufSendung. Dort tragen Experten zu einem Thema vor und tauschen sichdirekt mit der Community aus.Zur Vorbereitung des Kongresses trifft sich die Gemeinschaft inder Facebook-Gruppe http://bit.ly/DS_Kongress_2018.Teilnehmerstimmen aus dem letzten JahrKarin von Moos: "Der Kongress hat mir gezeigt, dass ich nichtalleine dastehe mit meinen Herausforderungen. Die Solidarität derGemeinschaft und die vielen tollen Ideen der anderen haben mich fürdas Leben mit Down Syndrom wieder neu inspiriert."Stefanie Precker: "Nochmals ganz herzlichen Dank für dieseübergroße Erweiterung meines Wissens."Magda Jonik: "Hut ab, das war großes Kino! Viele emotionaleMomente, tolle Menschen, bewegende Geschichten und fundiertes Wissenvon echten Experten. Ich freu' mich auf den nächsten Kongress."Weitere Informationen und Anmeldung unterwww.downsyndromkongress.de