Kostenloser Frühlingsskilauf im größten Skigebiet des Zillertals - BILD

Lederhose, Dirndl und Sonnenschein zum Saisonfinale in derZillertal ArenaZillertal Arena (ots) - Angenehme Temperaturen, perfekter Firn undstrahlender Sonnenschein machen das Skifahren im Frühling zu einemganz besonderen Highlight. Beste Stimmung und Pistengaudi sind beim"Lederhosen Wedelfinale" im größten Skigebiet des Zillertalsgarantiert - denn wer zum Saisonfinale der Zillertal Arena inLederhose oder Dirndl kommt erhält einen kostenlosen Tagesskipass!Das Saisonfinale in Tracht hat in der Zillertal Arena schonTradition, denn alle Jahre wieder heißt es am letzten Wochenende imgrößten Skigebiet des Zillertals: "Auf geht?s zum LederhosenWedelfinale!". Wer am 22. und 23. April 2017 in Dirndl oder Lederhoseauf die Piste geht, erhält einen gratis Tagesskipass und kann sichzudem auf tolle Specials in ausgewählten Hütten in der Skiregionfreuen. Live Musik, ein gratis Schnapserl oder "Lederhosen WedelPartys" sind nur die Spitze des Eisberges! Also nichts wie los in dieZillertal Arena, um die Saison mit einem "trachtigen" Skitag zubeenden.143 Pistenkilometer in zwei Bundesländern warten mit 52 Seilbahnenund Liften auf Skifahrer und Snowboarder. Egal ob Anfänger oderambitioniert-sportlich - das Pistenangebot der Zillertal Arena bietetfür alle das Richtige. Auch wenn gegen Saisonschluss die Temperaturensteigen - das Arena-Pistenpräparierungsteam gibt sein Bestes, umIhnen einen unvergesslichen Skitag zu ermöglichen - ob in Tracht oderSkibekleidung!Das "Lederhosen Wedelfinale" ist der Vorbote für das größteTrachtenfest Österreichs, das Gauderfest, das von 4. bis 7. Mai 2017in Zell am Ziller stattfindet und den Übergang in den ZillertalArena-Sommer einläutet.