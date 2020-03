Kostenlose Videosprechstunde bei Coronaverdacht (FOTO)

Lohne (Oldb) - Landkreis Vechta (ots) - Der Arzt und Medizininformatiker ausLohne hat eine Plattform für Videosprechstunden entwickelt(https://www.sprechstunde.live). Er stellt das bundesweit einsetzbare Systemauch für Patienten mit Coronaverdacht zur Verfügung - und das unentgeltlich.Außerdem öffnet er sprechstunde.live für andere Ärzte - ebenfalls unentgeltlich.Dr. Schlarmann ist Hausarzt mit Leib und Seele. Außerdem beschäftigt er sichseit seinem Studium in Frankfurt mit der Medizininformatik. Sein letztesProjekt: eine Software zur Durchführung von Videosprechstunden. Das Prinzip istganz einfach: der Patient wählt sich über seinen Computer, sein Tablet oder seinMobiltelefon in sprechstunde.live ein. Dort kann er einen für ihn günstigenZeitpunkt für einen Arzttermin buchen. Ein kurzer Fragebogen zurKrankheitsgeschichte, dann die Verbindung, der Arzt sieht den Patienten und derPatient den Arzt. "Ich habe das System so einfach wie möglich gestrickt. Und mitdem Fall des Fernbehandlungsverbotes im Herbst 2019 wird es nun auch praktischeingesetzt."In der aktuellen Situation um Coronaviren wird den Patienten empfohlen, sich beiVerdacht telefonisch mit ihrem Arzt in Verbindung zu setzen. Noch bessergeeignet ist natürlich die Videosprechstunde -weil der Sichtkontakt zwischenArzt und Patient gegeben ist. "Dadurch kann ich mir ein noch besseres Bild vomAllgemeinzustand des Patienten machen", so Schlarmann. Üblicherweise erfolgt dieAbrechnung dieser ärztlichen Leistung über eine GOÄ-konforme Privatrechnung -noch, die Öffnung für Kassenpatienten ist vorgesehen. Mit Blick auf die aktuelleSituation hat sich Markus Schlarmann entschlossen, die Videosprechstunde fürPatienten mit Coronaverdacht bis auf weiteres unentgeltlich anzubieten. Das wirdzunächst für sieben Tage geschehen, da noch sehr unklar ist, wie dieresultierende Arbeitsbelastung ist. Außerdem können sich Ärzte allerFachrichtungen, die das System ebenfalls nutzen möchten, an ihn wenden. Siekönnen es bis auf weiteres unentgeltlich nutzen und ihren Patienten mitBlickkontakt zur Seite stehen.Sandra Guhe, Leiterin des Gesundheitsamtes Vechta:"Videosprechstunden sind grundsätzlich geeignet, das Telefon zu ergänzen und inunterversorgten Gebieten dem Hausarztmangel zu begegnen."Die Bundesärztekammer äußert sich wie folgt: Zitat Bundesärztekammer: "DieMenschen in Deutschland werden aufgerufen, besonnen zu bleiben. BeiBagatellerkrankungen mit nur leichten Beschwerden (etwa Schnupfen) solle man"nicht Notaufnahmen und Praxen verstopfen", rät die Bundesärztekammer. ImZweifel erst einmal anrufen." Oder eben die Videosprechstunde nutzen.Die Nutzung ist ganz einfach:1. Aufruf der Seite sprechstunde.live2. Registrierung oder Login als Patientin/Patient3. Kompatibilitätscheck (Funktionscheck Kamera/Mikrofon/Lautsprecher)4. Bestätigung der Datenschutzerklärung nach der DSGVO5. Beantwortung von Fragen zu Krankenvorgeschichte (Vorerkrankungen,Medikamente, Allergien u.a.)6. Beantwortung von Fragen zu den aktuellen Beschwerden7. Termin buchen8. Entrichtung der Gebühren via Paypal (PKV: 30.49 Euro, GKV: 14.28 Euro) -Kostenfrei bei Coronaverdacht9. Start des Videochats zum gebuchten TerminPressekontakt:Dr. Markus SchlarmannBrinkstraße 9849393 LohneTelefon: 04442 1818https://www.sprechstunde.liveEmail: info@sprechstunde.liveWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/142032/4538136OTS: Praxis Dr. Markus SchlarmannOriginal-Content von: Praxis Dr. Markus Schlarmann, übermittelt durch news aktuell