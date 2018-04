Bonn (ots) - Mächtige Berge, tiefgrüne Wälder, rauschendeWasserfälle und kultivierte Städte - die Schweiz ist ein Paradies fürNaturliebhaber, aber auch für Städtereisende. Lebenskünstler undGenießer haben das Land der Eidgenossen für sich entdeckt,zelebrieren Sommerurlaube an den wunderschönen Seen oder reisen mitso berühmten Zügen wie dem Glacier Express oder der GoldenPass Linedurch das Wallis oder Berner Oberland. Kulturbeflissene lieben dieRomantik der Schweizer Städte, die wie Zürich oder Luzern zumeist aneinem See liegen: Urbanität trifft hier auf ländliche Idylle. Eineneue Broschüre der Deutschen Seniorenliga zeigt auf, wie man unserNachbarland komfortabel bereisen kann - ob mit Auto, Bus oder mit derBahn.Im Herzen Europas gelegen ist die Schweiz mit so bekannten Gipfelnwie dem Matterhorn und dem ewig berüchtigten Eiger das wohlinteressanteste Alpenland. Aber nicht nur Wintersportbegeisterte oderBergsteiger frönen ihren Leidenschaften in angesagten Skigebietenoder auf abenteuerlichen Kletterrouten. Auch Reisende, die es etwasruhiger angehen lassen, oder auch ältere Menschen genießen dieSchweizer Natur und die bequeme Art, dort zu reisen. Denn auch dieentlegensten Orte und Täler sind gut erreichbar. Wo die Bahn nichtmehr fährt, bringen einen die weltberühmten Schweizer Bergbahnen ineine beeindruckende Alpenlandschaft."Bei einer Anreise mit der Bahn beginnt die Erholung schon an derHaustür", rät Erhard Hackler, geschäftsführender Vorstand derSeniorenliga. Die Schweiz ist mit Deutschland auf der Schiene so gutverbunden wie kein anderes Nachbarland. Derzeit gibt es mehr als 40Direktverbindungen in jede Richtung. Mit dem Swiss Travel Pass könnenBahnen, Busse, Schiffe und Bergbahnen genutzt werden, inklusivevieler Panoramastrecken. Alle Verkehrsmittel sind in einem einzigenFahrplan zusammengefasst. Zusätzlich gibt es 50 Prozent Rabatt aufdie meisten Berg- und Gondelbahnen und freien Eintritt in über 500Museen. "Die Schweiz ist also in jeder Hinsicht eine Reise wert", soHackler.Diesen sowie weitere Tipps und attraktive Reiseziele in derSchweiz enthält die kostenlose Broschüre "Bequem reisen in derSchweiz". Bestelladresse: Deutsche Seniorenliga, Heilsbachstraße 32in 53123 Bonn. www.deutsche-seniorenliga.dePressekontakt:Deutsche Seniorenliga e.V.c/o MedCom International GmbHRené-Schickele-Straße 1053123 BonnGermanyFon: 0049 (0)228-30 82 1-0www.medcominternational.deOriginal-Content von: DSL e.V. Deutsche Seniorenliga, übermittelt durch news aktuell