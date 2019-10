Kostenlose Ausstattung für Sportvereine (FOTO)

Köln (ots) -REWE unterstützt mit neuer Aktion bundesweit rund 92.000 VereineTrikots, Sportgeräte, Schaukeln für den Spielplatz - Sportvereinebrauchen Ausstattung für ihre Anlagen, für das Training und ihrVereinsheim. Das kostet eine Menge Geld.Wie der Sportentwicklungsbericht 2017/2018 zeigt, den dasBundesinstitut für Sportwissenschaft im März 2019 herausgebracht hat,lagen die Ausgaben der Sportvereine für ihre Sportgeräte undSportkleidung im Jahr 2016 auf Platz drei. Auf Platz eins und zweistehen Kosten für Trainer beziehungsweise die Unterhaltung derAnlagen. Vor allem kleine Vereine, die keine hohen Mitgliedsbeiträgeverlangen können, sind auf Spenden zur Finanzierung angewiesen, soder Bericht.In den kommenden zwei Monaten allerdings gibt es für Sportvereinedie Chance, Ausstattung kostenlos zu erhalten: REWE setzt sich mitder Aktion "Scheine für Vereine" für die örtlichen Sportvereine ein.Bei jedem Einkauf zwischen dem 21. Oktober und 15. Dezember imREWE-Markt oder online über den REWE Liefer-, Abhol- oderPaketservice gibt es pro 15 Euro Einkaufswert je einen Vereinsschein.Der Kunde ordnet diese in der App "REWE Scheine für Vereine" oderunter www.rewe.de/scheinefürvereine dem Verein zu, den erunterstützen möchte. Entweder, weil er selbst Mitglied in einemVerein ist, oder aber sein Kind, Enkelkind, Freunde, Nichten,Neffen... Rund 92.000 Amateur-Sportvereine aus ganz Deutschland sindin der App sowie auf der Webseite aufgelistet.Damit die Vereine den Gegenwert der Vereinsscheine abrufen können,müssen sie sich bis zum 31. Dezember 2019 registrieren. Dann könnensie die Scheine, die sie erhalten haben, gegen Prämien einlösen. Jemehr Vereinsscheine zusammenkommen, desto besser - denn umso mehrPrämien können die Vereine spätestens bis zum 31. Januar 2020bestellen.Das Angebot der mehr als 80 Prämien reicht von einem Satz neuerBälle über Laufbänder, Tischkicker und Mannschaftstrikots bis hin zuKaffeemaschinen, Basketballanlagen und einem Weber®-Grill fürgemeinsame Feiern im Verein. REWE plant, Prämien im Wert voninsgesamt neun Millionen Euro zur Verfügung zu stellen.Für Vereine geht es vor allem um eins: Möglichst viele Menschendafür zu gewinnen, für ihren Verein Vereinsscheine zu sammeln. Dafürkönnen sie einiges tun: Ab Montag, 21. Oktober, können die Vereineauf der Internetseite rewe.de/scheinefürvereine Plakate mit eigenenFotos personalisieren, GIFs erstellen und so für sich und ihrAnliegen werben.Außerdem können Vereine Videos drehen, in denen sie humorvoll undunterhaltsam zeigen, warum sie neue Trikots, Sitzbänke oderAnzeigetafeln brauchen - und diese Videos auf der Internetseite inden REWE-TV-Spot integrieren. Das Extra: Aus allen Filmen, die biszum 10. November hochgeladen werden, wählt REWE den besten aus undsendet ihn Anfang Dezember als Werbespot bundesweit.Die erstellten Videos, GIFs und Bilder können dieVereinsmitglieder in den Sozialen Medien teilen und so möglichst weitverbreiten. Je mehr Kollegen, Freunde, Vereinsmitglieder, Familie,Freunde und Bekannte erreicht werden, desto mehr Menschen sammelnScheine für den Verein.Ein Verein, der an dieser Aktion teilnehmen wird, ist der TSV Pählin Oberbayern - der Verein, in dem ein Fußballweltstar schon alsSechsjähriger Dribbeln und Stürmen lernte: Thomas Müller, Stürmer desFC Bayern München, Weltmeister von 2014 und ehemaligerDFB-Nationalspieler. Bis heute ist er Mitglied des TSV Pähl.Müller besuchte gerade erst wieder seinen Heimatverein: Dort lager bäuchlings auf dem Rasen eines Fußballfeldes, stützte sich aufseine Arme ab, und Kinder in Fußballtrikots nahmen auf seinem RückenPlatz - der Fußballstar als Ersatzbank. Mit hochrotem Kopf bat Müllerschließlich um Vereinsscheine, damit endlich eine neue Sitzbankangeschafft werden kann. Es ist eine Szene eines von sechsFernsehspots, mit dem REWE die Aktion "Scheine für Vereine" bewerbenwird."In Sportvereinen geht es nicht nur darum, dass Menschen Sporttreiben - die Menschen kommen zusammen, tauschen sich aus, feierngemeinsam. Es entsteht ein Miteinander. So war das auch in meinerZeit beim TSV Pähl. Viele, vor allem kleine Sportvereine müssen genaurechnen und können sich oft nicht die Ausstattung leisten, diebenötigt wird. Die Aktion von REWE bringt Hilfe genau dorthin, wo siegebraucht wird, und jeder in Deutschland kann ohne viel Aufwandmitmachen. Das ist eine Aktion, die ich gerne unterstütze", sagtThomas Müller.Das Ziel der Kampagne ist nicht nur die Unterstützung derAmateur-Sportvereine, sondern auch die Förderung lokalerGemeinschaften. "Sportvereine spielen eine wichtige Rolle für dassoziale Miteinander und die Gesundheit von Jugendlichen wieErwachsenen", erklärt Johannes Steegmann, Marketing-Chef bei REWE."Wir schaffen eine Plattform, um lokalen Sportvereinen zu helfen." 