Berlin (ots) -Um Energie zu sparen, sollten Mieter und Hausbesitzer ihreVerbräuche immer im Blick haben. Apps wie der kostenlose"EnergieCheck" (http://www.co2online.de/energiecheck) helfen dabei,Zählerstände zu sammeln und auszuwerten. Mit der neuen Scan-Funktionder App für Android und iOS ist das nun noch einfacher. Darauf weistdie gemeinnützige Beratungsgesellschaft co2online mbH hin.Verbraucher können mit dem "EnergieCheck" ihre Zählerständesekundenschnell per Smartphone oder Tablet speichern und langfristigüberblicken. Das hilft beim Sparen von Energie und beim Senken derCO2-Emissionen. Rund 56.000 Nutzer haben den "EnergieCheck" bereitsheruntergeladen.Scan-Funktion erleichtert das Sammeln von ZählerständenWollen Nutzer der App "EnergieCheck" ihre Zählerstände für Stromoder Heizenergie speichern, müssen sie jetzt nur noch ihr Smartphoneoder Tablet vor den entsprechenden Zähler halten. Die App erkenntdann automatisch den abgebildeten Wert. Vorab ist nur einmalig dieArt des Zählers auszuwählen. Wie schnell sich ein Zählerstandeinscannen lässt, zeigt ein Video (https://youtu.be/h3FZqRxDXbQ).Die neue Funktion erleichtert das regelmäßige Sammeln vonZählerständen. Das ist sinnvoll, um Verbräuche häufiger als einmalpro Jahr zu prüfen. Viele Hauseigentümer und Mieter tun das nur, wenndie jährliche Rechnung eintrifft. Mit der App lassen sich dagegenauch im Laufe des Jahres Veränderungen beim Energieverbrauch erkennenund Sparerfolge sichtbar machen.Zählerstände direkt am Zähler auswerten und online sichernSind die Verbrauchsdaten in der App gespeichert, können sie sofortausgewertet werden. Um die Zählerstände regelmäßig abzulesen, kann inder App eine Erinnerung eingerichtet werden - beispielsweise einmalpro Monat. Das neueste Update des "EnergieCheck" ermöglicht dasautomatische Synchronisieren mit dem kostenlosen Energiesparkonto(https://www.energiesparkonto.de). Mit dem Online-Haushaltbuch könnenMieter und Eigentümer ihren Energieverbrauch noch genaueranalysieren. Außerdem lassen sich Rechnungen eintragen undVerbrauchsdaten importieren und exportieren.Hinweis für die Redaktionen:Das beigefügte Pressebild kann mit Quellenangabe("www.co2online.de") honorarfrei zur redaktionellen Berichterstattungverwendet werden. Weiteres druckfähiges Bildmaterial gibt es aufhttp://www.co2online.de/presse.Über co2online und die KlimaschutzkampagneDie gemeinnützige co2online GmbH (http://www.co2online.de) setztsich für die Senkung des klimaschädlichen CO2-Ausstoßes ein. Seit2003 helfen die Energie- und Kommunikationsexperten privatenHaushalten, ihren Strom- und Heizenergieverbrauch zu reduzieren. Mitonlinebasierten Informationskampagnen, interaktiven EnergiesparChecksund Praxistests motiviert co2online Verbraucher, mit aktivemKlimaschutz Geld zu sparen. Die Handlungsimpulse, die die Aktionenauslösen, tragen nachweislich zur CO2-Minderung bei. Unterstützt wirdco2online dabei von der Europäischen Kommission, demBundesumweltministerium sowie einem Netzwerk mit Partnern aus Medien,Wissenschaft und Wirtschaft.co2online ist Träger der vom Bundesumweltministerium geförtertenKlimaschutzkampagne. Die Kampagne informiert Verbraucher überKlimaschutz und Klimawandel und hilft, individuelleEnergiesparpotenziale zu erkennen und zu nutzen. Projekte wie diePraxistests auf www.wirksam-sanieren.de, das Energiesparkonto, derHeizspiegel für Deutschland, das Online-Branchenbuch "Rat und Tat"oder der Energiesparmeister-Wettbewerb motivieren alle Altersgruppenzum Mitmachen.