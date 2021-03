Kostenlos rocks: Kontowechsel-Service für Umsteiger / Volksbank Dreieich eG bietet kostenlosen Wechselservice für Neueinsteiger

Dreieich (ots) - Im vergangenen Jahr 2020 haben drei Millionen Menschen mehr als im Vorjahr ihre Bankgeschäfte über das Internet sowie eine Banking App getätigt. Das entspricht einem Wachstum von vier Prozentpunkten. Das ist zumindest ein Ergebnis einer Studie der ING Deutschland gemeinsam mit Barkow Consulting. Gespart wird in einer digitalen Girowelt allerdings eher weniger: Viele Bankkunden bezahlen aktuell Gebühren für die Nutzung eines Online-Girokontos. Dabei lohnt sich ein Wechsel bereits ab etwa 60 Euro im Jahr (Stiftung Warentest). Gegen die geldfressende Wechselmüdigkeit ihrer künftigen Kunden hat die Volksbank Dreieich eG (www.vobadreieich.de) bereits vor einigen Jahren ihren kostenlosen Kontowechselservice ins Leben gerufen.Konto wechseln in nur acht MinutenFür den Wechsel zu einem kostenlosen Online-Konto der Volksbank Dreieich (www.vobadreieich.de) benötigt ein Kunde lediglich acht Minuten. Wie in vielen der heutigen Themen geht es also auch hier schnell und unkompliziert - und ist für den Kunden kaum mit Aufwand verbunden. Die Genossenschaftsbank Volksbank Dreieich eG arbeitet dafür mit dem Kooperationspartner FinReach zusammen.So funktioniert es:1. Im Online-Kontowechsel-Service mit den Zugangsdaten zum Online-Banking der alten Bankverbindung anmelden.2. Die Umsätze werden in einem zweiten Schritt analysiert. Der Wechselwillige wählt in der Auflistung der regelmäßigen Zahlungspartner die aus, die über die neue Bankverbindung bei der Volksbank Dreieich eG informiert werden sollen.3. Mit einer digitalen Unterschrift wird bestätigt. Die Zahlungspartner werden automatisch über die neue Bankverbindung informiert.Auf diese Art und Weise geht der Kontowechsel in nur wenigen Minuten über die Bühne. FinReach informiert über den Wechsel und fasst alle relevanten Daten nochmals zusammen. In einer Checkliste können die Kunden überprüfen, ob der Wechsel korrekt erfolgt ist. Alles für den schnellen Kontowechsel - da bleibt mehr Zeit für die anderen schönen Dinge.Pressekontakt:Kontakt: Volksbank Dreieich eG, Offenbacher Str. 2, 63303 Dreieich-Sprendlingen, Tel: 06103-953000, kontakt@vobadreieich.deOriginal-Content von: Volksbank Dreieich eG, übermittelt durch news aktuell